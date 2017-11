Heute im Fast Forward: Symfony 4.0.0-BETA4 und weitere Symfony-Versionen sind erschienen | Xamarin.Forms-Projekt-Templates mit .NET Standard | Elixir: Arbeit mit dem Dateisystem | Managed Apps allgemein auf dem Azure Marktplatz verfügbar | Einstieg in Create React App

Symfony 4.0.0-BETA4 und weitere Symfony-Updates veröffentlicht

Weiter geht es auf dem Weg zum finalen Release von Symfony 4.0.0 – und zwar mit der vierten Beta der neuen Symfony-Version. Sie bringt noch mal eine Reihe von Bug-Fixes – unter anderem für Console und FrameworkBundle – mit. Zudem steht auch Symfony 3.4.0-BETA4 zum Testen bereit, auch hier stehen die Bug-Fixes erneut im Vordergrund. Die Release Notes geben jeweils Aufschluss über alle vorgenommenen Änderungen:

Außerdem gab es auch neue Maintenance-Updates für den 2.x-Release-Zweigs des beliebten Frameworks. Ab sofort stehen Symfony 2.8.29 und 2.7.36 zur Verfügung; im Fokus steht auch hier die Implementierung verschiedener Bug-Fixes, wie die Changelogs zeigen:

Die neuen Versionen stehen auf der Produktseite zur Verfügung.

Xamarin.Forms-Projekt-Templates mit .NET Standard

Auf dem Xamarin-Blog steht Entwicklern ab sofort eine knappe Einführung in neue Projekt-Templates zur Verfügung; mit ihnen kann beispielsweise der .NET Standard als Code-Sharing-Strategie beim Erstellen neuer Xamarin.Forms-Apps über File -> New Project verwendet werden oder die anvisierte Plattform festgelegt werden. Die neuen Templates sind mit Visual Studio 2017 Version 15.5 erhältlich, die sich aktuell in der Preview befindet; für Visual Studio für Mac sind sie zur Zeit noch nicht verfügbar.

Elixir: Arbeiten mit dem Dateisystem

Die Arbeit mit dem Dateisystem in Elixir unterscheidet sich nicht großartig von der Arbeit mit anderen gängigen Programmiersprachen. Es gibt drei Module zur Lösung dieser Aufgabe: IO, file und path. Sie bieten Funktionen zum Öffnen, Erstellen, Ändern, Lesen und Löschen von Dateien, Erweitern von Pfaden etc. Es gibt jedoch einige interessante Eigenheiten, derer man sich durchaus bewusst sein sollte. Ein Tutorial von Ilya Bodrov gibt Auskunft über die Arbeit mit dem Dateisystem in Elixir und zeigt dazu auch einige Code-Beispiele.

Managed Apps allgemein auf dem Azure Marktplatz verfügbar

Wie Corey Sanders, der Director von Microsofts Cloud-Computing-Plattform Azure, bekanntgab, sind Managed Applications fortan auf dem Azure Marketplace erhältlich. Mit Managed Applications will das Microsoft-Azure-Team seinen Kunden ermöglichen, ganze Anwendungen zu deployen und ihre Geschäftspartner zu befähigen, diese Anwendungen im Azure Environment des Kunden zu managen und zu warten. Weitere Infos dazu können auf dem oben genannten Blogbeitrag gefunden werden.

Einstieg in Create React App

React hat sich schnell zu einem beliebten Framework für die Erstellung von client- und serverseitigen Ansichten entwickelt. Ein Tutorial von Jason Bradley zeigt, wie einfach es ist, eine React-Anwendung mithilfe von Create React App zu erstellen. Interessierte werden auch auf das Benutzerhandbuch verwiesen, das zahlreiche nützliche Informationen über weitere Themen wie CSS-Stylesheets, den Import anderer Komponenten, Bilder und Schriften sowie Webentwicklungspraktiken wie HTTPS, Verbindung zu einem Node-Backend oder progressive Webanwendungen enthält.