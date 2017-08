Rund fünf Wochen nach dem Release von TypeScript 2.4 ist der erste Release Candidate der neuen TypeScript-Version – TypeScript 2.5 – erschienen. Im Gepäck hat die neue Version wieder einige neue Features sowie viele Verbesserungen. Dazu gehört etwa die Einführung von optionalen catch -Binding-Parametern in try/catch -Statements. Außerdem prüft der Compiler nun beim Import mithilfe der Node-Module-Resolution-Strategie, ob Dateien aus identischen Packages stammen. Ist dies der Fall, leitet sich TypeScript zum obersten Package um.

Ebenso bringt TypeScript 2.5 RC das preserveSymlinks -Flag, dass sich ähnlich verhält wie das --preserve-symlinks -Flag in Node.js. Dazu heißt es im TypeScript-Blog: