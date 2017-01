Drupal 8.3: Experimentelle Module erhalten einige Neuerungen

Drupal 8.3 erscheint zwar erst Anfang April, allerdings gibt es bereits jetzt schon einige interessante Änderungen an den experimentellen Modulen. So wurden mit Workflows und Layout zwei neue Module zum Core hinzugefügt; zudem ist BigPipe nun auch in einer Stable-Version verfügbar. Die wichtigste Änderungen durch die Implementierung von Workflows ergibt sich für das in Drupal 8.2 eingeführte Content-Moderation-Modul. Dies benötigt künftig Workflows und wird darum für Drupal 8.3 ebenfalls umfangreichen Überarbeitungen unterzogen. Mehr Informationen zu den neuen Modulen bietet der zugehörige Ankündigungspost im Drupal-Blog.

CakePHP 3.4.0-RC1 & 3.3.12 sind erschienen

Nachdem vergangene Woche mit CakePHP 3.4.0-beta4 die letzte Beta-Version erschienen ist, steht nun mit CakePHP 3.4.0-RC1 der erste Release Candidate zum Testen zur Verfügung. Mit dabei sind verschiedene Bug-Fixes; zudem wurde InstanceConfigTrait::config() deprecated und Routen können jetzt die _host -Option nutzen. Alle Änderungen lassen sich im zugehörigen Blogpost im CakePHP-Blog beziehungsweise dem Migration Guide nachlesen.

Auch eine neue Version für den 3.3.x-Zweig von CakePHP ist erschienen: CakePHP 3.3.12 steht mit einigen Bug-Fixes und neuen Features zur Verfügung. So wurde etwa dd() als schnelle Alternative für debug(); die(); hinzugefügt. Ausführliche Informationen zur neuen Version finden sich im zugehörigen Blogpost.

