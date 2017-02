Goodbye, Firefox OS – und dieses Mal wirklich!

Dass Firefox OS bereits seit langem keinen allzu großen Stellenwert hatte, dürfte spätestens seit dem Rückzug aus dem Mobile-Geschäft vor gut einem Jahr klar sein. Damals hatte Mozilla angekündigt, dass man sich mit Firefox OS künftig vor allem darauf konzentrieren wolle, das Mobile OS auf Connected Devices zu bringen. Nun ist selbst das vorbei: Laut eines Berichts von Stephen Shankland will Mozilla das verbleibende, rund 50 Mann starke Team nun endgültig auflösen. Stattdessen will man die „internet-of-things explorations in[…] an increased focus on emerging technologies“ integrieren.

Während Firefox OS damit nun komplett eingestampft wird, sollen aber zumindest einige Projekte, die nicht für bestimmte Devices und Designs entwickelt werden, weiterverfolgt werden. Dazu zählen etwa Project Vaani oder Mozillas Bemühungen in Sachen DeepSpeech AI. Mehr Informationen zum Thema bietet der oben genannte Artikel.

CakePHP 3.3.14 und 3.4.0-RC4 erschienen

Mit CakePHP 3.3.14 steht ein Update für die aktuelle CakePHP-Version zur Verfügung. Das Maintenance-Release bringt vor allem mehrere Bug-Fixes mit sich und behebt unter anderem ein Problem mit den Caching-Result-Sets unter PHP 7.1.1. Ebenso funktioniert ValueBinder::placeholder() nun wie in der Dokumentation angegeben, wenn anonyme Platzhalter genutzt werden. Mehr Informationen dazu bietet der zugehörige Blogpost im CakePHP-Blog, alle Änderungen können im Changelog nachgelesen werden.

Darüber hinaus steht mit CakePHP 3.4.0-RC4 auch ein weiterer Release Candidate der kommenden CakePHP-Version zum Testen bereit. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere zahlreiche Bug-Fixes sowie viele kleinere Verbesserungen; eine Übersicht dazu bietet der entsprechende Blogpost. Der neue Release Candidate steht auf GitHub zum Download zur Verfügung.

Windows 10 Cloud im Anmarsch

Seit einigen Tagen hört man vom ominösen Windows 10 Cloud, das allerdings gar kein Cloud-System ist. Laut dem italienischen Blog WindowsBlogItalia handelt es sich dabei um eine Art Windows-RT-Nachfolger und möglichen Konkurrenten zu Chrome OS. Diese Windows-10-Variante soll nur einen eingeschränkten Funktionsumfang aufweisen und nur Unified-Windows-Platform-Apps ausführen können. Optisch soll Windows 10 Cloud aber an die Standard-Windows-Version angelehnt sein. Auch die Windows-Expertin Mary Jo Foley berichtete bereits über die abgespeckte Windows-Version – normalerweise ein guter Indikator dafür, dass an den Gerüchten auch was dran ist. Von Microsoft selbst gibt es bislang keine Stellungnahme.

