Wie bereits vor rund zwei Wochen angekündigt, sind nun Maintenance-Updates für alle Versionen von Node.js erschienen. Im Fokus von v4.8.4 (Maintenance), v6.11.1 (LTS), v7.10.1 (Current) und v8.1.4 (Current) stehen zwei Security-Fixes. So wurden einerseits V8-Snapshots deaktivert, da aktuell der in den Snapshots eingebettete Hashseed für alle Binary-Ausführungen gleich ist und so einen Collision-Angriff bzw. einen Denial-of-Service-Angriff ermöglicht. Andererseits bringen die Updates einen Fix für die Schwachstelle CVE-2017-1000381. Dazu heißt es im Node-Blog:

The c-ares function ares_parse_naptr_reply() , which is used for parsing NAPTR responses, could be triggered to read memory outside of the given input buffer if the passed in DNS response packet was crafted in a particular way. The patch checks that there is enough data for the required elements of an NAPTR record […] before processing a record.