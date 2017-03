Mehr zum Thema Rust 1.12 steht zur Verfügung

PHP 7.0.17 und 7.1.3 sind erschienen

Mit PHP 7.0.17 und 7.1.13 sind für die aktuellen PHP-Versionen neue Maintenance-Updates erschienen. Im Fokus stehen dabei verschiedene Bug-Fixes; das Update auf eine der neuen Versionen wird darum allen Usern empfohlen. Behoben werden unter anderem Bugs im Core, Opcache, OpenSSL und Streams. Alle Änderungen lassen sich den jeweiligen Changelogs entnehmen:

Die neuen PHP-Versionen stehen wie gewohnt im Download-Bereich zum Herunterladen zur Verfügung; die Windows Binaries finden sich ebenfalls an der bekannten Stelle.

Rust 1.16 steht zur Verfügung

Rund sechs Wochen nach dem Release von Rust 1.15 steht mit Rust 1.16 die nächste Version der System-Programmiersprache zur Verfügung. Die größte Neuerung ist dabei der neue Unterbefehl cargo check , der vor allem den Entwicklungs-Workflow beschleunigen soll. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einige weitere Änderungen – etwa das Entfernen von consider using an explicit lifetime parameter –, die das Entwickler-Team in einem Blogpost im Rust-Blog vorgestellt hat. Alle weiteren Neuerungen sind zudem in den Release Notes zusammengefasst.

