Apple stellt Webgrafikstandard WebGPU vor

Apple ist ja per se nicht dafür bekannt, Standards schaffen zu wollen, sondern konzentriert sich lieber auf das eigene Ökosystem. Doch jetzt hat das Unternehmen ein neues Cross-Plattform-JavaScript-API für in WebGPU gerenderte 3D-Grafiken vorgestellt. Das hauseigene WebKit-Team hat ein API-Proposal eingereicht und will so dem bekannten WebGL Konkurrenz machen.

WebGL ist momentaner Standard für 3D-Grafiken im Web – allerdings böten Plattform-APIs wie Apples Metal, Khronos’ Vulkan und Microsofts Direct3D 12 bereits eine bessere Performance als WebGL. Darum sagt Dean Jackson von Apples WebKit-Team auch: „With a broader landscape of graphics technologies, following one specific API like OpenGL is no longer possible. Instead we need to evaluate and design a new web standard that provides a core set of required features, an API that can be implemented on a mix of platforms with different system graphics technologies, and the security and safety required to be exposed to the Web.“

Mehr Details gibt’s im zugehörigen Blogpost sowie im API Proposal.

Update für Visual Studio 2017 RC

Erneut steht ein weiteres Update für den Release Candidate von Visual Studio 2017 zur Verfügung. Diesmal gibt es neben einer ganzen Reihe an Bug-Fixes aber nur wenige Neuerungen. So wurde beispielsweise der Projekterstellungsprozess mit .dotnet new vereinfacht, Support für Redgate SQL Prompt hinzugefügt und Verbesserungen in den Developer Analytic Tools vorgenommen. Ausführliche Infos finden sich in den Release Notes.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.