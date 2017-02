Im heutigen Fast Forward haben wir eine Reihe an Updates für euch: So steht WebVR offiziell für Chrome for Android zur Verfügung und Insider Preview Build 15031 für Windows 10 Mobile ist erschienen. Übrigens: Im Laufe des Tages aktualisieren wir diesen Beitrag mit den spannendsten Meldungen aus der Entwicklerwelt.

Fast Forward: WebVR in Chrome for Android & neuer Windows-10-Mobile-Build

WebVR steht offiziell für Chrome for Android zur Verfügung

Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, hält WebVR nun auch offiziell Einzug bei Chrome for Android. Damit steht das API ab sofort in der Stable Chrome-Version für Googles Mobile-Betriebssystem zur Verfügung und ermöglicht so das Hosten und Ausführen von VR-Experiences direkt im Web. Künftig können damit zudem Nutzer von Daydream-kompatiblen Smartphones und Headsets VR-Content direkt im Web aufrufen. Generell ist der Support von WebVR in Chrome for Android ein wichtiger Schritt, um Virtual-Reality-Content massentauglich zur Verfügung zu stellen, sagt Ben Lang in einem Artikel zum Thema. Mehr Informationen dazu bietet auch der zugehörige Blogpost von Megan Lindsay im Google-Blog.

Windows 10 Mobile: Insider Preview Build 15031 ist da

Nach dem gestrigen Release des Windows 10 Insider Preview Build 15031 für PC ist jetzt auch die entsprechende Version für Windows 10 Mobile erschienen. Neuerungen gibt es eigentlich keine, abgesehen vom neuen Share Icon. Ansonsten wurden hauptsächlich Fehler behoben – leider bleiben aber auch immer noch Probleme bestehen. So funktionieren beispielsweise Bluetooth sowie Continuum nicht richtig und auch der Download von Sprachpaketen ist weiterhin nicht möglich.

