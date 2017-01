Windows 10 Creators Update erhält Gaming Features

Zwar gab es für Windows Insider in dieser Woche noch keinen neuen Windows-10-Build, trotzdem können sie sich auf spannende Features im kommenden Build freuen. So wird die nächste Testversion des Windows 10 Creators Update den lang ersehnten Game Mode für PC-Nutzer sowie das integrierte Streaming mit Beam mit sich bringen. Auch Nutzer der Xbox One erhalten eine Reihe neuer Funktionen. Wann das Update erscheinen wird, ist nicht ganz klar, vermutet wird aber Freitag:

Update: Spoke to @donasarkar & found out the Win 10 Creators Update will be rolling out to #WindowsInsiders later this week. Not tomorrow — 🎮 Larry Hryb 🎙️ (@majornelson) 25. Januar 2017

Khronos™ stellt OpenGL und OpenGL ES Konformitätstests Open Source

Künftig können Entwickler Konformitätstests für die OpenGL- und OpenGL-ES-API Open Source nutzen. Das gab die Khronos™ Group in einem aktuellen Blogpost bekannt. Dafür stehen die Test-Sources für OpenGL und OpenGL ES zusammen mit der Test-Suite des Vulkan-APIs ab sofort in einem neuen, gemeinsamen Repository auf GitHub zur Verfügung. Damit soll, so heißt es im oben genannten Blogpost, die Entwicklung von Tests für die Khronos-3D-APIs vereinheitlicht und beschleunigt werden. Darüber hinaus will die Khronos™ Group auch weiterhin in die Weiterentwicklung der Konformitätstests investieren. Ebenso hat die OpenGL ES Working Group ein neues Konformitätspaket (Version 3.2.2) veröffentlicht. Mehr Informationen dazu bietet der obige Blogpost.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.