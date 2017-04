Microsoft kündigt Redstone 3 für September 2017 an

Im Rahmen einer Ankündigung zum Veröffentlichungszyklus künftiger Windows 10 Updates hat Microsoft Neuigkeiten zum Termin des als Redstone 3 bekannten Updates verlauten lassen: Das nächste Major Update für Windows 10 wird im September dieses Jahres erscheinen.

Im entsprechenden Blogpost geht es vorrangig um die Servicing Models für die Microsoft-Produkte Windows 10, Office 365 ProPlus und System Center Configuration Manager und eine Angleichung der einzelnen Release Schedules. Das Unternehmen will so einfachere Deployments und Updates ermöglichen, wodurch großangelegte Wipe-and-Replace Deployments alle paar Jahre überflüssig werden sollen. So kann der Aufwand für Enterprise-Kunden deutlich reduziert werden. Konkret bedeutet das, dass jeweils in März und September eines Jahres große Updates erscheinen sollen. Für jedes dieser Feature Releases soll Service und Support von 18 Monaten geplant.

TYPO3 Association mit neuer Mitgliedsart

In der TYPO3 Association gibt es eine neue Mitgliedsart, den TYPO3 Community Member. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass jeder Interessierte – unabhängig von seiner wirtschaftlichen Situation oder seines Landes – Mitglied der TYPO3 Association sein kann. Der jährliche Mitgliedsbeitrag orientiert sich am Big-Mac-Index: Jeder, der sich einen Big Mac im Monat leisten kann, sollte demnach auch mit TYPO3 arbeiten können. Die Community-Mitgliedschaft kostet aktuell 7,92 Euro. Community Member können an der jährlichen Hauptversammlung der TYPO3 Association und an offiziellen Wahlen für EAB und BCC teilnehmen. Vergünstigungen wie kostenlose oder rabattierte Tickets für TYPO3-Veranstaltungen oder Rabatte auf TYPO3-Zertifizierungen sind nicht mitinbegriffen.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.