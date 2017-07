Microsoft hat einen neuen Preview Build für das Windows 10 SDK veröffentlicht. Build 16232 steht ab sofort zum Download bereit und kann in Verbindung mit der Windows 10 Insider Preview ab Build 16232 genutzt werden (aktuell ist Build 16237). Der SDK Preview Build 16232 enthält Bugfixes und wechselt während der Entwicklung zur API Surface Area. Die Liste der Known Issues und entsprechende Workarounds bietet der Post auf dem Windows-Developer-Blog.

Wie Neowin berichtet, sind zudem gerade die ISO-Dateien für den Windows 10 Insider Preview Build 16232 veröffentlicht worden. Microsoft stellt Windows Insidern fünf verschiedene Versionen des Insider Preview Builds sowie fünf zusätzliche ISO-Dateien wie beispielsweise das Language Pack Bundle zum Download zur Verfügung.

Mit dem Open-Source-Framework Babylon.js lassen sich eindrucksvolle 3D-Experiences für den Browser entwickeln. Mit Babylon.js 3.0 steht nun eine neue Major-Version des Frameworks zur Verfügung. Sie bringt eine Reihe neuer Features und Verbesserungen mit, darunter insbesondere Support für WebGL 2 und WebVR 1.1. Darüber hinaus unterstützt Babylon nun auch glTF 2.0 und Morph-Targets; zudem kommt die neue Framework-Version mit einer neuen Dokumentations-Version. Alle Informationen zu Babylon 3.0 sind im Windows-Blog zusammengefasst.

Nachdem vergangene Woche Kubernetes 1.7 erschienen ist, steht die neue Version von Googles Container-Technologie auf Container Engine, Google Cloud Platforms Container-Service, zur Verfügung. Darüber hinaus bringt das Update von Container Engine auch viele weitere Verbesserungen – insbesondere in puncto Security. So wurden einige sicherheitsrelevante Verbesserungen vorgenommen; zudem steht nun Networking-Support für Hybrid-Cloud und VPN mit Container Engine zur Verfügung. Alle Neuerungen sind im zugehörigen Blogpost im Google Cloudplattform-Blog zusammengefasst.

Machine Translation ist einer der Bereiche im Machine Learning, in dem am meisten geforscht wird. Insbesondere „sequence-to-sequence“-Modelle (seq2seq) sind sehr erfolgsversprechend und kommen bspw. in Google Translate zum Einsatz. Obwohl es sehr viele Informationen zu seq2seq-Modellen wie OpenNMT oder tf-seq2seq gibt, sind echte Lern-Tutorials in diesem Bereich rar gesät. Mit dem neuen Neural Machine Translation (NMT) Tutorial für TensorFlow will Google diesen Missstand jetzt beheben. Das Tutorial erklärt, wie man ein wettbewerbsfähiges Übersetzungsmodell von Grund auf baut. Dazu zählen Hintergrundinformationen zu NMT, eine Einführung in den Bau eines Vanillasystems, Erklärungen zum „attention mechanism“ (für die Bearbeitung von langen Sätzen) und dazu, wie man all diese Details auf mehreren GPUs trainiert. Mehr Infos gibt’s auf dem Google Research Blog , das Tutorial ist kostenlos auf GitHub verfügbar.