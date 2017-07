Daneben gab es natürlich auch noch viele weitere Themen, die die Entwicklerwelt in der letzten Woche beschäftigt haben – etwa der erste Release Candidate von SQL Server 2017 oder der 2017 Software Supply Chain Report.

Wie gewohnt, schauen wir uns aber zunächst noch mal unsere drei Top-Themen der vergangenen Woche an.

wolkenkit – ein semantisches Backend für JavaScript

Die Entwicklung cloudfähiger Anwendungen vereinfachen – das ist das Ziel von wolkenkit. Das Tool wurde vor einiger Zeit in einer ersten öffentlichen Version zur Verfügung gestellt und basiert auf den Prinzipien Domain-driven Design, Event-Sourcing und CQRS. Die Entwickler des in Node.js geschriebenen Tools versprechen sich davon, mit nur einer Sprache die Kommunikation über verschiedene Bereiche im Unternehmen zu verbessern und Entwickler bei der Entwicklung von cloudfähigen Anwendungen besser zu unterstützen. Wir haben wolkenkit vergangene Woche näher vorgestellt; in unseren Wochenhighlights landet das Tool auch direkt auf dem vordersten Platz.

Gartenbewässerung & Co. mit dem LOGO! von Siemens

In der Theorie ist eine automatische Gartenbewässerung eine gute Idee, praktisch aber gar nicht so leicht umzusetzen. Immerhin braucht nicht jede Pflanze gleich viel Wasser, und was ist, wenn es sowieso schon regnet oder Regen angesagt ist? Man braucht also eine entsprechende Steuerung – und die lässt sich beispielsweise mit dem Logikmodul LOGO! von Siemens einrichten. Wie das geht, erklärte letzte Woche in einer dreiteiligen Artikelserie Martin Mohr, angefangen bei den Grundlagen des LOGO!, über das Erstellen von realen Programmen bis hin zu den Wetterdaten. In unseren Top-Themen der Woche ist die Reihe ebenfalls in den oberen Plätzen mit dabei.

Karrieretipps: Wie man als Führungskraft seinen Ruf durch Facebook und Co. ruiniert

Die einen hassen Facebook & Co., für die anderen ist ein Leben ohne ständige Social-Media-Präsenz gar nicht mehr vorstellbar. Was aber, wenn auch Führungskräfte Facebook, Twitter und Co. nutzen, um mit ihren Mitarbeitern und Kollegen in Kontakt zu bleiben? Das kann nämlich gewaltig nach hinten losgehen. Vor allem Führungskräfte sollten in den sozialen Medien einen professionellen Kommunikationsstil verwenden und vor jedem Posting überlegen, wie die daraus resultierende Botschaft bei den Freunden – und damit im Zweifelsfall auch den Kollegen/Mitarbeitern ankommt. Worauf man achten sollte, erklärte Yasmine Limberger letzte Woche in einem neuen Karrieretipp – und der reiht sich ebenfalls problemlos in unseren Top-Themen der Woche ein.

SQL Server 2017 RC1, Web Server Survey Juli 2017 & auf dem Weg zu Go 2 – das war sonst noch spannend

Neben unseren Top-Themen der Woche gab es natürlich auch viele weitere spannende Themen in der Entwicklerwelt. Dazu gehört etwa die Veröffentlichung von Spezifikation 1.0 der Open Container Initiative – einem neuen Standard für Container-Anwendungen. Ebenfalls neu erschienen ist der erste Release Candidate von SQL Server 2017, der unter anderem Performance-Verbesserungen und Verbesserungen der Machine Learning Services mitbringt.

In unseren Wochenhighlights dabei ist auch ein erster Ausblick auf Go 2 und die Frage, mit welchen Zielen, Zwängen und Hindernissen das Entwickler-Team und die Go-Community bei der Arbeit an der neuen Major-Version der Programmiersprache rechnen müssen. Auch dabei sind die Ergebnisse des Web Server Surveys im Juli 2017, die zeigen, dass NGINX seinen Höhenflug bei den Web Facing Computern weiter fortsetzt.

Ebenso in unseren Top-Themen der Woche dabei ist der 2017 Software Supply Chain Report, der unter anderem zeigt, dass durch den unbedachten Einsatz von Open-Source-Komponenten häufig auch Schwachstellen in Anwendungen eingeschleust werden. Auch vertreten, ist ein Überblick über die neuen MapControl-Features im Windows 10 Creators Update. Im Gepäck hat das nicht nur einen neuen Look, sondern auch eine aktualisierte 3D-Engine und eine aufpolierte Road View.

Zum Abschluss unseres Wochenrückblicks darf auch der neue XAML-Tipp nicht fehlen. Darin stellte Gregor Biswanger dieses Mal die alternative UI-Sprache Ammy vor.