In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Aubrey Blanche, Global Head of Diversity & Inclusion bei Atlassian.

Mehr zum Thema Women in Tech: Man kann Herausforderungen auch zu seinem Vorteil nutzen

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Aubrey Blanche

Aubrey Blanche ist Global Head of Diversity & Inclusion bei Atlassian. Sie kam durch puren Zufall in die Tech-Branche – sie arbeitete an ihrer Doktorarbeit in Stanford und erkannte, dass es nicht das Richtige für sie war. Sie landete in der Tech-Branche, weil sie einen Job brauchte. Aber dann stellte sich heraus, dass sie Tech liebte.

Aubrey war immer schon davon fasziniert herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Ihr erste Job war bei einem Unternehmen für Enterprise Software. Sie hat quasi den Kunden erklärt wie die Software funktioniert. Von da aus ging es in den Bereich Diversität und Inklusion (Diversity & Inclusion, D&I), aus purem Frust über das starke demographisches Ungleichgewicht in der Branche. Sie hatte das Gefühl, dass es in diesem Bereich an gesellschaftswissenschaftlicher Betrachtung mangelt. Nun kann sie Probleme mit einer soliden Basis an empirischer Forschung angehen und Menschen mit verschiedenen Hintergründen dabei unterstützen bei Atlassian einzusteigen und erfolgreich sein.

Aubrey startete das College mit Gesang als Studienfach, machte ihren Abschluss dann aber in Journalismus und Politikwissenschaften mit einem Fokus auf den Sprachen des mittleren Osten – Arabisch und Farsi, die sie heute aber nicht mehr gut spricht. Dann wollte sie ihren Doktor in Politikwissenschaften über Regierungsverträge machen und landete aber in der Tech-Branche.

Rückblickend gab mir jeder Abschnitt meines Weges etwas Wichtiges für die Arbeit mit, die ich heute mache.

Aubreys ultimatives Ziel

Meine Mama ist meine Heldin. Ich habe darüber im Detail in einem Essay auf Medium geschrieben. Aber die Kurzform ist, dass meine Mutter ohne einen College-Abschluss ein erfolgreiches Unternehmen am Laufen hielt, während sie sich um ihre Familie kümmerte und ihre Tochter adoptierte (mich!). Sie war mein erster Berührungspunkt mit Unternehmertum und hat mir gezeigt was Beharrlichkeit wirklich bedeutet. Mein ultimatives Ziel ist es, genug Gutes in der Welt zu tun, damit sie stolz auf mich ist.

Aber ich hätte nicht das erreichen können, was ich heute habe, ohne die Hilfe der Teams um mich herum. Manchmal war das meine Familie, die mir unnachgiebig erklärte, das ich alles tun kann, was ich möchte. Oder es waren meine Freunde und Bekannte, die mir auf dem Kollegen dabei geholfen haben zu verstehen, wie man lernt. Jetzt verlasse ich mich auf meine Teamkollegen bei Atlassian, dass sie mir helfen und mit gutem Beispiel vorangehen, wie eine ganze Branche umsichtiger, bestimmter und wirkungsvoller mit Diversität und Inklusion umgehen kann.

Obwohl mich nie jemand aufgehalten hat, gab es Zeiten, in denen es sich anfühlte als wären Dinge aufgrund meines Geschlechts schwieriger. Ich hatte einen Professor, der einmal erzählte, dass er Probleme damit habe Studentinnen zu betreuen, weil er mit ihnen nicht einfach bei einem Abendessen über ihre Forschung reden könne. Also versuchte er möglichst keine zu betreuen. Anscheinend war ihm nie aufgegangen, dass er einfach damit aufhören könnte Forschung bei einem Abendessen zu besprechen, um faire Voraussetzungen zu schaffen.

Ein Tag in Aubrey Blanches Leben

Mein Job ist es, mit Führungskräften quer durch das Unternehmen zusammenzuarbeiten, um zu verstehen was unsere Teams daran hindern könnte das Level an Diversität und Inklusion zu erreichen, das wir gerne hätten. Und zu intervenieren, damit Menschen mit verschiedenen Hintergründen die gleiche Chance haben für Atlassian zu arbeiten und erfolgreich zu sein, wenn sie dann da sind. Mein offizieller Titel ist Global Head of Diversity & Inclusion, aber ich versuche mich mehr auf die Probleme zu fokussieren, die ich versuche zu lösen als auf meinen Jobtitel. Von mir selbst als HR-Person zu denken, begrenzt meine Herangehensweise an Problemlösungen.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen typischen Tag habe, und das ist das spaßig daran. Aber die eine Konstante ist mein Hunger mehr über die Umgebung zu wissen, in der ich lebe und atme. Das spiegelt sich vor allem in meinem morgendlichen Twitter- und Medium-Ritual wider. Diese beiden Accounts pflege ich vor allem, um alle News rund um Diversität und Inklusion mitzubekommen, die aus der Tech-Branche kommen. Mein typischer Tag kann alles mögliche umfassen: von Brainstorming, wie man den Einfluss eines neuen Führungskräfte-Programm messen kann, ein Briefing, das erläutert, wie unser Ansatz Diversität zu messen den Ausschlag geben kann, oder zu erkunden, was der beste Weg ist, Jobkandidaten zu evaluieren, um die richtigen Menschen für Atlassian zu finden.

Diversität an Ideen macht viel aus.

Ich bin unglaublich stolz auf mein Team und was es getan hat, um die Art und Weise zu verbessern, wie wir die Diversität der Belegschaft messen und zu beweisen können, dass Diversität an Ideen wirklich viel ausmacht. Letztes Jahr haben wir ein neues Paradigma eingeführt, wie wir Diversität messen, und das auf der Teamebene. Man kann unsere Analyse auf Teamebene online nachlesen. Das Team als Maßeinheit zu nehmen, hat sich ganz natürlich angefühlt und war das Ergebnis von Diskussionen mit unseren D&I-, Kommunikations-, Entwickler- und HR-Teams, wie wir am besten Ziele setzen und Fortschritt messen.