Women in Tech: Man kann Herausforderungen auch zu seinem Vorteil nutzen

In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Heather Kirksey, Vice President bei NFV, Linux Foundation und Director der OPNFV.

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Heather Kirksey

Als Director der OPNV arbietet Heather Kirksey mit der Community an der Weiterentwicklung und der Implementierung der Open-Source-Plattform NFV. Sie ist für alle Aspekte des Projekts verantwortlich, von der Technik über die Community bis zum Marketing und den Berichten an den Vorstand von OPNV. Bevor sie zur Linux Foundation kam, hat Heather strategische Technologieallianzen für MongoDB geschmiedet. Während ihrer Karriere hatte sie verschiedene Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche inne. Sie hat ein Partnerprogramm bei CPE geleitet, Solutions Marketing für die IP-Division von Alcatel-Lucent durchgeführt und war an unzähligen Standardisierungsaktivitäten beteiligt. Sie hat einen Abschluss in Englischer Literatur der Universität von Texas.

Als Kind war Heather vom Weltraum und Astronomie fasziniert und plante eigentlich eine Karriere in der Forschung. Als sie feststellte, dass das doch nicht zu ihr passt, kam der Dot.com-Boom. Sie hatte viele Freunde und Bekannte, die in der Softwarebranche arbeiteten und erkannte wie dynamisch, cutting-edge und voller schlauer Menschen diese Industrie war. Daran wollte sie teilhaben. Die allgemeine Aufregung um die Tech-Branche wuchs stetig, also sprang sie mitten rein.

Als die Dotcom-Blase kam musste ich mich entscheiden: Bleibe ich und sehe die Blase als Anomalie? Oder ist meine Zeit in der Tech-Branche nur ein kurzes Intermezzo?

Ich blieb. Es kam eine Position bei einem Telekommunikations-Software-Start-up als Manager eines Partnerprogramms für Heimgeräte. Ich habe schnell erkannt, dass es nötig ist, all die verschiedenen Geräte von verschiedenen Anbietern einheitlich zu integrieren, um ein vernünftiges Partnerprogramm zu haben. Das hat mich zur Standardisierung in der Telekommunikationsbranche gebracht. Zu dieser Zeit wuchsen die Anzahl der privaten Breitbandanbindungen, und auch wenn Geräte noch lange nicht so vernetzt waren wie heute, wurden Heimnetzwerke immer mehr Wirklichkeit und wir begannen zu verstehen, was Konnektivität für unser tägliches Leben bedeuten kann. Und die Macht der Konnektivität war ziemlich überzeugend. Ich hatte sowohl Spaß an der Nerdigkeit wie Netzwerke aus einer technischen Sicht funktionieren aus als auch an der Anwendung und der UI-Ebene dieser Verbindung mit anderen quer über den Globus – mit der Macht des Internets.

„Und was machst du eigentlich in dem Projekt?“ *herablassend*

Die meisten Probleme, denen ich begegnet bin, bestanden vor allem aus beiläufigem Sexismus und unbewussten Vorurteilen. Zum Beispiel gingen Menschen davon aus, dass ich nicht in der führenden Stellung arbeite, in der ich war, oder dass ich nicht über das Wissen oder den Hintergrund verfüge. Niemand hat versucht mich von irgendetwas abzuhalten, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich als Frau im Raum immer wieder neu beweisen muss.

Ich habe mitbekommen, dass Männer sich selbst und ihre Annahmen ändern mussten, wenn sich mich das erste Mal getroffen haben und erkannten, dass ich die Führungsrolle inne habe. Ich habe mehr als einmal die Frage „Und was machst du eigentlich in dem Projekt?“ in einem herablassenden Ton gestellt bekommen.