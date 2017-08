In unserer Artikelserie „Women in Tech“ stellen wir ebenso spannende wie inspirierende Frauen vor, die erfolgreich in der IT-Branche Fuß gefasst haben. Heute im Fokus: Elisa Miller-Out, Mitgründerin von PollQ und COO von Women 2.0.

Women in Tech: Deswegen gibt es keine Frauen in der Tech-Branche

Die Tech-Industrie wird von Männern dominiert – so weit, so schlecht. Doch langsam, aber sicher bekommt der sogenannte Boys Club Gesellschaft von begabten Frauen: Immer mehr Frauen fassen in der Branche Fuß.

Aus diesem Grund wollen wir hier spannenden und inspirierenden Frauen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen und zu erzählen, wie und weshalb sie den Weg in die Tech-Branche gewählt haben. Aber auch Themen wie Geschlechtervorurteile, Herausforderungen oder Förderungsmöglichkeiten kommen zur Sprache.

Unsere Woman in Tech: Elisa Miller-Out

Elisa Miller-Out ist Mitgründerin von PollQ, einem Polling-Software-Start-up, und COO von Women 2.0. Sie ist außerdem geschäftsführende Teilhaberin von Chloe Capital, einem Venture-Capital-Unternehmen. Sie lebt in Ithaca im Staat New York, wuchs aber in New Orleans auf und hat auch einige Zeit in New York City verbracht.

Elisa ist vor kurzem aus der Firma Singlebrook ausgestiegen, einer Firma für Custom Software, das sie vor zehn Jahren mitgegründet hat. Bevor sie Singlebrook gegründet hat, hatte sie bereits zwei andere Firmen aufgezogen und in verschiedenen Branchen in New York City gearbeitet. Sie hat außerdem mehrere Networking-Gruppen gegründet. Zusätzlich fungiert sie als Mentor oder Judge für Start-up-Accelerators und -Wettbewerbe. Sie schloss ihr Studium am Barnard College der Columbia University mit Summa Cum Laude ab.

Elisa hatten in ihrer Zeit an der High School viele Freunde, die sich für Tech interessierten. Sie hat mit dem Science-Fiction-Club rumgehangen – was eine ziemlich nerdige Gruppe war. Und das war bevor es cool war ein Nerd zu sein. Schließlich heiratete sie einen Entwickler und gründete mit ihm zusammen ein Unternehmen.

Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur. – Ralph Waldo Emerson

Meine Familie besteht aus vielen Künstlern, Musikern und Wissenschaftlern. Also bin ich eher einem ungewöhnlichen Weg gefolgt als ich Entrepreneur wurde. Aber meine Familie und Freunde haben mich immer in meinen Entscheidungen unterstützt.

Meine Großmutter ist eines meiner Vorbilder. Sie war Doktor und Forscherin und eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die die Cornell Medical School besuchte. Sie wurde 1913 geboren und zu dieser Zeit gab es nur wenige Frauen, die im MINT-Bereich gearbeitet haben. Sie war also auf jeden Fall eine Pionierin.