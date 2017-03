Heute im Fast Forward: Xamarin kommt mit Support für Xcode 8.3 und es gibt ein Webinar zu allen Neuerungen in PhpStorm 2017.1. Übrigens: Im Laufe des Tages aktualisieren wir diesen Beitrag mit den spannendsten Meldungen aus der Entwicklerwelt.

Xamarin: Support für Xcode 8.3

Ab sofort unterstützt Xamarin Xcode 8.3, das die neuen APIs von iOS 10.3, watchOS 3.2 und tvOS 10.2 enthält. Mit inbegriffen sind die Verwaltung der App-Store-Bewertungen sowie die Nutzung von adaptiven Icons. Entwickler können die neueste Xamarin-Version sowohl für Mac als auch für Windows installieren. Für weitere Informationen zur Installation von Xcode 8.3 Support lohnt ein Blick auf den zugehörigen Blogpost.

Webinar: Was ist neu in PhpStorm 2017.1?

Vor knapp zwei Wochen ist PhpStorm 2017.1 final erschienen. Im Zuge dessen stellt Gary Hochkin am 11. April 2017 in einem Live-Webinar noch mal die spannendsten Neuerungen der neuen IDE-Version vor. Dazu gehören etwa Support für Codeception und PHPUnit 6, aber auch die verbesserte Unterstützung von PHP 7.1 oder neue Code-Highlights. Das Webinar findet am 11. April 2017 zwischen 16 und 17 Uhr statt; Anmeldungen sind auf der zugehörigen Website möglich.

