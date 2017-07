Für unser Projekt werden wir das LOGO!-Starterkit 6ED1057-3BA00-0AA8 12/24 RCE verwenden. Das hat mehrere Gründe. Der Wichtigste ist, dass wir bei einer Gartenbewässerung zwangsläufig mit Wasser zu tun haben. Ich kann nur jedem davon abraten, mit einer 230-Volt-Variante zu arbeiten, wenn es um Strom und Wasser geht. Das Risiko, sich oder anderen ernsthaften Schaden zuzufügen, ist viel zu hoch. Mit der 12/24-Volt-Variante sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da alle Sensoren und Aktoren in unserem Projekt 12 Volt als Betriebsspannung haben, betreiben wir alles über eine 12-Volt-Spannungsversorgung.

Der zweite, nicht weniger wichtige Grund ist, dass 230 Volt eindeutig eine Angelegenheit für den Elektrofachmann sind. Sollten Sie sich unsicher sein, wie das LOGO!-Modul sicher an die Netzspannung angeschlossen wird, kann ich Ihnen nur raten, sich an einen Fachmann zu wenden. Aber zurück zum Starterkit. Es beinhaltet folgende Komponenten:

LOGO! 12/24 RCE (das Logikmodul)

LOGO! SOFT Comfort V8 (die Entwicklungsumgebung auf CD)

WinCC Basic V13 (der Displaysimulator auf CD)

Stromversorgung (24 Volt)

Netzwerkkabel

Schraubendreher (eine wirklich nützliche Beigabe!)

Artikelserie Teil 1: Gartenbewässerung mit dem LOGO! von Siemens

Teil 2: Reale Programme in einem realen LOGO!

Teil 3: Wetterdaten – aus dem Internet ins LOGO!

Das alles ist in einem praktischen Systainer verpackt. Üblicherweise kommt die Sendung wenige Tage nach der Bestellung bei Ihnen zu Hause an.

Nun können wir mit dem Aufbau unserer Gartenbewässerung starten. Abbildung 1 zeigt Ihnen das auf eine Hutschiene montierte LOGO!. Für alle diejenigen, die sich jetzt fragen, was eine Hutschiene sein soll: Das ist eine Metallschiene, auf der im Elektroschaltschrank alle Bauteile montiert werden. Man braucht schon etwas Fantasie, um im Profil dieser Schienen einen Hut zu erkennen.Man kann sie online bestellen und muss sie dann nur noch auf das gewünschte Maß kürzen.

Für alle diejenigen, die keinen freien Platz mehr im Schaltschrank haben, oder die, die LOGO! dort nicht platzieren wollen, gibt es die Möglichkeit, das LOGO!-Modul direkt an die Wand zu schrauben. Die zwei Halterungen lassen sich am besten herausschieben, wenn man das LOGO! umdreht.

Der elektrische Aufbau erklärt sich von selbst: Netzspannung ans Netzteil (wie gesagt, im Zweifel eine Tätigkeit für die Elektrofachkraft!), Ausgangsspannung vom Netzteil mit dem LOGO! verbinden. Und nicht vergessen, LOGO! ans lokale Ethernet anzustöpseln.

LOGO! unterstützt kein DHCP, und das aus gutem Grund. Es fungiert als Server im Netzwerk und es wäre eine ziemlich schlechte Idee, einem Server eine dynamische IP-Adresse zu geben; daher gibt es diese Funktion erst gar nicht. Die IP-Adresse von LOGO! wird manuell eingestellt; das wird unter dem Menüpunkt Netzwerk | IP Adresse direkt am LOGO! erledigt (Abb. 2).

Es gibt bei Steuerungen zwei Betriebszustände: Stop und Run. Im Run-Modus werden die geladenen Programme ausgeführt; im Stop-Modus laufen die Programme nicht, dafür ist es aber möglich, Einstellungen an der Steuerung selbst vorzunehmen. LOGO! muss sich zum Einstellen der IP-Adressen folgerichtig im Stopzustand befinden.

LOGO! ist jetzt so weit vorbereitet, unser erstes Programm auszuführen. Auf unserem PC ist aktuell noch die Demoversion der Software, mit der es nicht möglich ist, Programme in LOGO! hoch zu laden. Dazu benötigen wir die Vollversion der LOGO!-Software.

Installation der Vollversion

Die Installation der Siemens LOGO!-Comfort-Vollversion gestaltet sich nur ein wenig anders als die Installation der Demoversion aus dem ersten Teil dieser Reihe. Der gravierendste Unterschied ist, dass man die Installation direkt von der CD starten muss, damit die Installationsroutine auch alle abhängen Dateien finden kann. Wir gehen in unserem Beispiel wieder davon aus, das Ubuntu 14.04.3 LTS das Betriebssystem ist. Die LOGO!-Soft-Comfort-CD ist unter /media/mmohr/LOGOCOMFORT gemountet.

cd /media/mmohr/LOGOCOMFORT/Linux ./start.sh

Die Installation der Vollversion verläuft genau so wie die in Teil 1 beschriebene Installation der Demoversion, sicherheitshalber sollte man jedoch ein anderes Verzeichnis wählen. Falls Sie die Demoversion noch nicht installiert haben, müssen Sie unbedingt die folgenden Kommandos ausführen; die Dateien müssen entsprechend der Namen Ihrer real vorhandenen Netzwerkinterfaces erstellt werden.

sudo mkdir -p /etc/sysconfig/network sudo touch /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 sudo touch /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlan0

Jetzt, wo wir die Vollversion der LOGO!-Comfort-Software auf unserem Rechner haben, können wir uns auch schon mit einem realen LOGO! verbinden. Aber damit wir etwas zum Hochladen haben, klicken wir uns erst ein kleines Demoprogramm zusammen. Die vier Digitalausgänge werden in Abhängigkeit der ersten beiden Digitaleingänge geschaltet. Sehen Sie es als Testprogramm (Abb. 3) und als Auffrischung Ihres Wissens über logische Grundschaltungen.

Um unser Beispielprogramm in LOGO! hochzuladen, navigieren wir uns über die Menüpunkte Extras | Übertragen | PC ->LOGO zu dem in Abbildung 4 gezeigten Screen. Dort tragen wir die IP-Adresse unseres LOGO! ein. Danach klicken wir auf OK, und das Programm wird hochgeladen.

In Abbildung 4 sehen Sie übrigens einen Button, der mit Adressbuch beschriftet ist. Das Adressbuch ist eine sehr nützliche Funktion, wenn man mehr als ein LOGO!-Logikmodul in seinem Netzwerk hat.

Jetzt wird gefragt, ob wir das Gerät starten wollen. Na klar, darum machen wir das alles hier. Wenn Sie nun an den Eingängen von LOGO! Spannung vom Netzteil anlegen, werden sich die Ausgänge unserer Programmierung entsprechend verändern.

Das war es schon, so einfach kann man LOGO! programmieren.

Pegelanpassung, Spannungen

Warum müssen wir uns mit diesem Problem überhaupt auseinandersetzen? Ganz einfache Antwort: Nicht alle Bauteile, die uns Bastlern zur Verfügung stehen, haben eine einheitliche Betriebsspannung. Das LOGO!-Modul, das wir uns für unser Projekt ausgesucht haben, hat zum Glück eine Betriebsspannung von 12/24 Volt. Wir können also alle unsere Bauteile mit 12 Volt versorgen.

Was machen wir aber, wenn wir in unserer heimischen Bastelkiste Magnetventile mit 48 Volt haben? Um dieses Problem zu lösen, hat unser LOGO! Relaisausgänge; das bedeutet: rein mechanische Schalter. Diese haben üblicherweise einen hohen Schaltspannungsbereich. Für unser jetziges Projekt ist das nicht relevant, aber was machen wir nun, wenn wir in unser 12/24-Volt-LOGO! ein 230-Volt-Signal einspeisen müssen? Wir werden wohl oder übel nicht darum herum kommen, uns ein Relais, das 230 Volt am Eingang verträgt, dazwischen zu schalten. Über den Ausgang dieser Relais können wir dann das Signal an LOGO! weitergeben. Ein Beispielschaltplan ist in Abbildung 5 zu sehen. Das gleiche Vorgehen können wir anwenden, wenn die Leistung eines Ausgangs nicht ausreichend ist. Auch hierfür ist ein Beispiel in Abbildung 5 zu sehen.

Was ist aber nun, wenn wir Elektronikbaugruppen verwenden wollen, die eine viel niedrigere Betriebsspannung haben und auch eine geringe Schaltleistung, zum Beispiel TTL- oder CMOS-Bausteine? Relais scheiden hier als Lösung aus, ein einstufiger Transistorverstärker negiert unser Signal. Damit könnte man sich zur Not allerdings noch arrangieren. Der Optokoppler ist in all diesen Fällen das Mittel der Wahl. Er kann sogar, wie die Relais, eine Galvanische Trennung herstellen. Auch hier sind zwei Beispiele in Abbildung 5 zu sehen.

Kleine Anleitung: Simulatorbau

Es gibt gute Gründe, ein Programm in einer Testumgebung noch einmal auf Herz und Nieren zu testen, bevor man es auf eine reale Umgebung loslässt (hätten die Väter von Skynet nur daran gedacht!). Eine sehr schöne Lösung für eine solche Testumgebung ist der Minitrainer. Mit ihm kann man LOGO! mit realen Spannungspegeln beschalten und kann sehen, welche Ausgänge gerade aktiv sind.

Der Minitrainer ist, wie der Name schon vermuten lässt, zu Ausbildungszwecken entwickelt worden. Daher wird bei der Bestellung ein Aufgabenbuch mit Lösungen frei Haus mitgeliefert. Man muss allerdings zugeben, der Minitrainer ist nichts für den kleinen Geldbeutel. Wenn man das Budget im Auge behalten muss, kann man sich eine solche Testumgebung mit Bauteilen aus der heimischen Bastelkiste selbst aufbauen. Abbildung 6 zeigt hier ein Beispiel.

Sensor: Temperatur

Als Temperatursensor setzen wir den genormten Sensor PT100 ein. Die PT100-Sensoren unterschiedlicher Hersteller haben alle identische Kennlinien, was diesen Sensor so flexibel macht. Egal für welche Bauform man sich entscheidet, man kann immer die gleiche Auswerteelektronik verwenden. Es gibt ihn in vielen unterschiedlichen Bauformen für den Einsatz direkt auf einer Platine oder im Heizkessel eines Kraftwerkes. Der PT100 hat bei 0°C einen Widerstand von 500 Ohm. Um ihn sicher am LOGO! zu betreiben, müsste man einen Messverstärker zwischen den Sensor und das LOGO! bauen. Da dieser Anwendungsfall ziemlich oft vorkommt, gibt es ein fertiges Modul, um einen PT100 an einem LOGO!-Modul zu betreiben: das AM2 RTD. Mit dem AM2 RTD kann man zwei PT100/PT1000 an LOGO! anschließen. Es ist leider etwas teuer, spart aber ungemein viel Zeit und Aufwand im Vergleich zum selbstgebauten Messverstärker, der ja auch noch abgeglichen werden muss.

Sensor: Bodenfeuchte

Um die Bodenfeuchte zu ermitteln, stehen uns zwei Typen von Sensoren zur Verfügung. Die erste Gruppe von Sensoren misst den ohmschen Widerstand des Bodens mittels zweier Elektroden. Sensoren dieser Bauart sind sehr günstig herzustellen, haben aber auch einen gravierenden Nachteil: Durch den eigenen Messstrom zersetzen sich die Elektroden von selbst. Dabei bilden sich chemischen Verbindungen, die dann in unserem Gartenboden landen. Von dieser Sensorvariante kann ich nur abraten!

Die zweite Gruppe Sensoren arbeitet auf kapazitiver Basis. Das Erdreich ist dabei das Dielektrikum eines Kondensators. Diese Sensoren sind erheblich teurer, zersetzen sich dafür aber nicht und haben dadurch eine unbegrenzte Einsatzdauer – und sie hinterlassen natürlich auch keine chemischen Rückstände im Boden. Der in diesem Projekt eingesetzte Sensor (VH400) ist online zu beziehen. Er hat eine Betriebsspannung von 3,3 bis 20 Volt. Die Ausgangsspannung beträgt 0 bis 3 Volt, abhängig von der Bodenfeuchtigkeit.

Sensor: Regen

Bei den Regensensoren gibt es ebenfalls zwei Typen. Die eine Gruppe verwendet das gleiche Verfahren wie die günstigen Bodenfeuchtesensoren, also über den ohmschen Widerstand. Die zweite Gruppe erkennt die Regentropfen anhand der veränderten Lichtstreuung einer Glasfläche. Letztere werden nur in der Automobilindustrie eingesetzt. Bei Regensensoren ist das Problem der Selbstzersetzung nicht so gravierend wie bei den Bodenfeuchtesensoren, da diese ja immer wieder Zeit haben, zu trocknen. Verwendet man hier die etwas besseren Modelle, kann man sich über eine lange Lebensdauer freuen. Die günstigen Sensoren aus China tun es für kurze Zeit auch.

Magnetventile

Abbildung 7 zeigt, wie man die Magnetventile verbauen kann. Jedes Ventil ist mit einem Ausgang des LOGO! verbunden (Abb. 8). Es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er 1/2″- oder gar 1″-Wasserleitungen verwenden möchte. Für unseren kleinen Projektgarten reicht 1/2″ vollkommen aus.

Im ersten Teil wurde kurz angesprochen, das unterschiedliche Pflanzentypen einen unterschiedlichen Wasserbedarf haben; unser Projektgarten wird daher in vier Bewässerungszonen aufgeteilt. Die Details besprechen wir im nächsten Abschnitt.

Gartensteuerung

Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, an dem es ans Programmieren geht. Wir klären noch einmal, was genau wir mit den Sensoren und Magnetventilen erreichen wollen und legen dann richtig los. Der Einfachheit halber stellen wir Regeln auf, die unser Programm erfüllen soll:

Wenn es regnet, bewässern wir nicht. Ist der Boden noch ausreichend feucht, bewässern wir natürlich auch nicht. Die Temperatur ist für die Steuerung fast die wichtigste Stellgröße. Ist sie unter 0°C, würden wir unsere Wasserleitungen zerstören, oder besser gesagt: Wir sollten schon bei Nachttemperaturen um die 4°C mit dem Bewässern aufhören. Da die Temperatur so wichtig ist, zeigen wir sie auf dem LOGO!-Display an. Die einzelnen Zonen in unserem Garten sollen nacheinander für unterschiedliche Zeiten bewässert werden. Die Bewässerung soll in den frühen Morgenstunden starten (das machen wir, um den Schnecken das Leben etwas schwerer zu machen). Einen Ausschalter für die komplette Bewässerung sollten wir auch mit einplanen. Nennen wir ihn „Partyschalter“.

Wir haben noch eine Baustelle, über die wir nachdenken müssen: der Bodenfeuchtesensor. Wir wissen nicht, bei welchem Messwert der Boden noch feucht genug ist. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als den optimalen Wert empirisch zu ermitteln. Sprich, so lange probieren bis er passt.

Mit den aufgestellten Regeln können wir unser Programm schreiben. Sie haben sicherlich jetzt schon Ideen, wie man unserem recht einfachen Programm noch etwas mehr Raffinesse verpassen könnte – nur zu, das hier ist ja nur ein einfaches Beispiel, das als Einstieg in das Thema dient. Abbildung 9 zeigt das komplette Programm für die Gartenbewässerung. Es steht auf der Website bereit und kann von dort heruntergeladen werden.

Das Programm im Detail

Exkurs Es ist etwas schwierig, hier von einem Programm zu sprechen, da es auf den ersten Blick nicht so aussieht, als würde es nach dem EVA-Prinzip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe) arbeiten. Es wirkt eher wie ein Schaltplan aus der Digitaltechnik. Ich werde es auch so erklären. Aber seien Sie beruhigt, LOGO! arbeitet genau nach diesem Prinzip: Erst werden alle Eingänge gelesen, dann werden die logischen Zustände verarbeitet und zum Schluss werden die Ausgänge gesetzt. Dieser komplette Ablauf wird „Zyklus“ genannt. Die Zeit, die der Zyklus benötigt, wird überwacht. Dauert er zu lange, wird LOGO! das mit einem Fehler quittieren – über dieses Verfahren wird ein Echtzeitverhalten garantiert. Es gibt garantiert eine Verarbeitung innerhalb der Dauer eines Zyklus.

Genug abgeschweift, zurück zu unserem Programm.

Vorab: Alle Parameter der Zeitglieder, Schwellwertschalter und der Zeitschaltuhr können Sie natürlich Ihren Bedürfnissen anpassen. Eine Simulation vor dem eigentlichen Einsatz ist jedoch immer eine super Idee.

Starten wir mit der Zeitschaltuhr. Sie gibt vor, an welchem Wochentag zu welcher Stunde die Bewässerung starten soll. Das Startsignal geht an die Zeitglieder B007 bis B010. Diese verzögern das Einschalten der Magnetventile um eine frei wählbare Zeitspanne. In meinem Fall ist das nötig, weil einfach nicht genug Druck für alle Regner gleichzeitig vorhanden ist.

Die Zeitglieder B012 bis B015 geben die Dauer des Bewässerns vor. Sobald sie abgelaufen sind, blockieren sie über B011, B016, B017 sowie B018 die UND-Verknüpfungen (B001 bis B004) direkt vor den Ausgängen für die einzelnen Bereiche. Damit erreichen wir, dass jeder Bereich eine individuelle Zeitspanne bewässert werden kann. Sobald der Partyschalter betätigt wird, werden natürlich auch sofort alle Ausgänge gesperrt.

Mit den drei Sensoren verhält es sich genauso: Ihr Signal wird über B019 gebündelt, und sobald einer von ihnen auslöst wird, die Bewässerung eingestellt. Der Regensensor ist digital; sobald es regnet, wird nicht bewässert. Für die zwei analogen Sensoren (Bodenfeuchte und Temperatur) gibt es analoge Schwellwertschalter, die Sie Ihren Umgebungsbedingungen entsprechend justieren müssen. Last but not least: B023, der Displaybaustein. Er steuert die Ausgabe auf dem Display. Die offene Klemme X1 wird benötigt, damit LOGO! beim Hochladen nicht mosert. Sie prüft, ob alle Ausgänge von Bausteinen beschaltet sind. Das verhindert Programmierfehler.

Das war auch schon die Beschreibung unseres Programms. Sie sollten natürlich alle verwendeten Bausteine einmal doppelklicken, um zu sehen, was sie so alles können – es ist fast alles selbsterklärend. Falls noch Fragen offen bleiben, schauen Sie doch einfach mal ins Internet – es gibt dort wirklich viele Anregungen und Hilfestellungen.

Fazit

Hat man sich erst einmal eingehend mit dem Thema Gartenbewässerung beschäftigt, fällt einem auf, dass der Part „Programm erstellen mit dem Siemens LOGO!-Logikmodul“ eindeutig der Einfachste ist. Steht die Hardware erst einmal, ist die Software nur noch ein Kinderspiel.

Wie Sie sicher gemerkt haben, ist es zurzeit nur eine sehr einfache Steuerung; sie soll ja auch nur als Anregung für eigene Ideen dienen. Eine mögliche sinnvolle Erweiterung wäre beispielsweise, einen speziellen Bewässerungskreislauf für Tiefwurzler wie Bäume und Sträucher vorzusehen. Diese müssen nicht täglich, dafür aber gründlich und durchdringend bewässert werden, so dass über mehrere Stunden das Wasser bis zu den Wurzeln einsickern kann.

Eine andere nützliche Funktion ist ein Kalender, damit der Garten nur in bestimmten Monaten bewässert wird. Was auch nicht vergessen werden sollte: LOGO! ist flexibel erweiterbar; fehlt ein bestimmter IO-Baustein, kann man ihn einfach dazu stecken. Neben den üblichen IO-Funktionen gibt es auch ein KNX-Kommunikationsmodul, mit dem man LOGO! in die vorhandene Hausautomation einbinden kann.

Wie Sie sehen, bietet eine Gartenbewässerung viel Raum für eigene Ideen. Möchten Sie aber etwa anderes in Ihren Heim automatisieren, werfen Sie einen Blick auf die Seite mit LOGO!-Anwendungsbeispielen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim eigenen Experimentieren.