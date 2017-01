ECMAScript 2017 – das sind die neuen Features

Mehr zum Thema ECMAScript 2016: das sind die neuen Features

Insgesamt erhält ECMAScript 2017 sechs neue Features, darunter mit der Implementierung der Async-Funktionen und von Shared Memory and Atomics auch zwei Major-Features. Damit ist das diesjährige Update umfangreicher als die letztjährige Version ECMAScript 2016. Damals waren nur zwei neue Features hinzugefügt wurden; insbesondere der Verzicht auf die damalige Implementierung von async / await sowie die nachträgliche Umbenennung von Array.prototype.includes sorgte in der Community für einige Aufregung.

Async-Funktionen und Shared Memory and Atomics

ECMAScript 2017 erhält zwei neue Major-Features: Async-Funktionen und Shared Memory and Atomics. Vor allem auf die Implementierung der Async-Funktionen async / await hat die Community lange warten müssen. Eigentlich sollte dieses Feature nämlich bereits in ECMAScript 2016 hinzugefügt werden. Allerdings hatte sich das TC39-Komitee entschieden, noch ein wenig mehr Arbeit in async / await zu investieren. Damit sollte insbesondere sichergestellt werden, dass es durch die Async-Funktionen nicht zu Problemen mit bestehenden Websites kommt. Mit ES2017 schafft es das Feature nun jedoch in den offiziellen JavaScript-Standard und erleichtert künftig das Schreiben von asynchronem Code in ECMAScript.

Auch das ECMAScript-Proposal „Shared Memory and Atomics“ hat die vierte Stufe des Standardisierungsprozesses des TC39-Komittees erreicht und wird somit in ES2017 implementiert. Damit werden der neue Constructor SharedArrayBuffer sowie das Namespace-Objekt Atomics mit passenden Helper-Funktionen eingeführt. Derzeit steht eine Prototyp-Implementierung des neuen Features bereits per Default in Firefox Nightly sowie WebKit Nightly und Safari Technology Preview 21+ zur Verfügung. In Firefox 50+ sowie Chrome Canary 58+ kann das Feature zudem manuell aktiviert werden. Eine ausführliche Beschreibung des „Shared Memory and Atomics“-Proposal bietet Dr. Axel Rauschmayer.

Neue Minor-Features in ECMAScript 2017

Neben den beiden oben vorgestellten neuen Major-Features erhält ECMAScript 2017 auch noch vier weitere neue Features. Dazu gehören zum Beispiel mit der Implementierung von Object.values/Object.entries und String Padding auch zwei Features, die bereits seit längerer Zeit auf der dritten Stufe des Standardisierungsprozesses standen.