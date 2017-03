Ember 2.12 und 2.13 Beta sind erschienen

Neben den neuen Stable-Versionen ist zudem der nächste Beta-Zyklus für alle Ember-Unterprojekte gestart. So stehen Ember 2.13 Beta, Ember Data 2.13 Beta und Ember CLI 2.13 Beta zum Testen zur Verfügung. Im Ember-Blog werfen Matthew Beale, Brendan McLoughlin und Robert Jackson einen Blick auf die Highlights der neuen Ember-Versionen.

Ember 2.12 – das ist neu

Ember 2.12 wird das nächste Long-Term-Support-Release für das beliebte JavaScript-Framework. Mit dem Release der Nachfolgerversion 2.13 wird Version 2.12 dementsprechend zur LTS-Version und erhält auch über den regulären Release-Zyklus dieser Version hinaus Bug- und Security-Fixes.

Im Fokus der neuen Framework-Version stehen einige kleinere Verbesserungen sowie verschiedene Deprecations. Neu ist etwa die Implementierung des factoryFor -APIs, das __lookupFactory ersetzt. Außerdem erhält die Glimmer-Rendering-Engine deutliche Performance-Verbesserungen, indem künftig auf die Runtime-Kompilierung von Syntax-Objekten verzichtet wird.

Außerdem werden in Ember 2.12 die Ember.K -Utility-Funktion sowie Argumente der Component Lifecycle Hooks von didInitAttrs , didReceiveAttrs und didUpdateAttrs als deprecated markiert. Alle weiteren Änderungen lassen sich den zugehörigen Release Notes entnehmen.

Ember 2.13 Beta

Einige Neuerungen erwarten Entwickler bei der kommenden Framework-Version Ember 2.13, die aktuell als Beta zum Testen bereit steht. Die neue Version soll die Art und Weise ändern, auf die Dependency Injection in das Framework implementiert wurde. Bisher wurden Dependencies mit extend in eine Instanz injiziiert, um eine neue Unterklasse zu erstellen. Ab Ember 2.13 werden die Injections mit create an ein Objekt übergeben, was auch eine deutliche Performanceverbesserung mit sich bringt.

Außerdem werden in dieser Version resumeTest als Gegenstück zu pauseTest sowie uuid als Property zu HistoryLocation -Adapter für den Router hinzugefügt. Auch hier sind alle Neuerungen in den Release Notes zusammengefasst.

Neues in Ember Data 2.12 und 2.13 Beta

Auch die JavaScript-Library Ember Data hat mit Ember Data 2.12 und Ember 2.13 Beta zwei neue Versionen erhalten. Im Vordergrund der neuen Stable-Version stehen vor allem Performance-Verbesserungen. So wurde etwa eine neue serializeID() -Methode zu JSONSerializer , RESTSerializer und JSONAPISerializer hinzugefügt. Daneben gab es noch eine Reihe von Bug-Fixes und kleineren Änderungen, die in den Release Notes nachgelesen werden können.

Ember Data 2.13 Beta erhält mit ds-extended-errors ein neues Feature, das die extend -Methode bei Fehlermeldungen einführt. User können so eigene Custom-Errors erstellen. Auch hier bieten die Release Notes einen Überblick über alle Änderungen.

Neuerungen in Ember CLI 2.12 und 2.13

Einige Neuerungen gibt es auch für Ember CLI 2.12 und 2.13 Beta. So generiert Ember CLI künftig neue Projekte mit einem ESLint-Setup, anstatt wie bisher mit JSHint. Außerdem ist ab Version 2.12 npm keine Dependency mehr. Ist eine passende npm-Version vorhanden, wird diese genutzt. Gibt es keine npm-Version oder eine Version, die älter als v3.0.0 ist, gibt Ember CLI einen Fehler aus, wenn ein Befehl ausgeführt wird, der auf npm zurückgreift. Darüber hinaus bringt die neue Stable-Version von Ember CLI auch einige weitere Änderungen mit, die in den Relese Notes nachgelesen werden können.

Neu in v2.13 Beta ist zudem der Support von Yarn. Außerdem wird künftig auch Babel 6 unterstützt. Alle weiteren Neuerungen sind auch hier in den Release Notes zusammengefasst.

Die neuen Versionen stehen auf der Build-Seite zum Download zur Verfügung. Die neuen Beta-Versionen sind auf dem Beta-Release-Kanal zu finden.