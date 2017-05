GraphicsJS – eine mächtige, leichtgewichtige Grafikbibliothek

HTML5 ist das Rückgrat des modernen Web. Geht es darum, interaktive Bilder zu erstellen, kommen einem zuerst SVG und Canvas in den Sinn. Flash ist so gut wie tot, Silverlight ein selten genutztes Fabelwesen und nur einige wenige erinnern sich überhaupt noch an Plugins von Drittanbietern. Abhilfe kann hier GraphicsJS schaffen.