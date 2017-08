Mehr zum Thema IPC und International JavaScript Conference: noch bis heute anmelden und sparen!

In den ganztägigen Power Workshops der IPC und iJS, die die Konferenzen am 23. Oktober eröffnen und am 27. Oktober beschließen, geben erfahrene Trainer tiefgehende Einblicke in ausgewählte Technologien und Entwicklungen. Die drei Hauptkonferenztage (24. bis 26. Oktober) sind nach Schwerpunkten unterteilt, die Themen wie Web Architecture, Web Development oder Testing/Quality bis hin zu Angular, Node.js oder React und vielem mehr behandeln. Wer sich bis Donnerstag, 17. August 2017, für eine Teilnahme entscheidet, kann kräftig sparen.

Eine Premiere: die International JavaScript Conference

Die erstmalig stattfindende International JavaScript Conference ist der neue Partner in diesem Konferenzduo. Die dezidierte JavaScript-Konferenz trägt der Tatsache Rechnung, dass JavaScript inzwischen einfach überall ist: Kaum ein digitales Business kann heute auf JS und High-Level-Frameworks wie Angular, React, oder Node.js verzichten. Die iJS bietet die Möglichkeit, mit den renommiertesten Experten auf dem Gebiet zusammenzukommen und das eigene Wissen zu erweitern – von Vanilla Javascript bis hin zu den wichtigsten JavaScript-Frameworks.

Programm-Highlights

90+ Workshops, Sessions und Keynotes

70+ internationale Speaker und Experten

2 in 1: Mit einem IPC-Ticket die parallel stattfindende International JavaScript Conference kostenfrei mitbesuchen

Code Skills verbessern: Durch die zahlreichen Fortbildungs- und Trainingsangebote über sich hinauswachsen

Networking: In angenehmer Atmosphäre das eigene Berufsnetzwerk erweitern und neue spannende Personen kennenlernen

Power-Workshop-Highlights der IPC und iJS

Themen-Tracks IPC

Tracks iJS

Bis einschließlich Donnerstag, den 17. August, sparen Teilnehmer der International PHP Conference und International JavaScript Conference mit den Frühbucherpreisen bis zu 480 Euro und erhalten ein Tablet for free.