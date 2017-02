React Navigation: Navigationsbibliothek für React Native

React Native ist ein Ableger der bekannten JavaScript-Library React und wird dazu genutzt, native iOS-, Android- und Windows-Apps auf JavaScript-Basis zu entwickeln.

Das Framework erfreut sich zwar großer Beliebtheit, sorgt aber auch bei einigen Developern für Stirnrunzeln: Die Navigation warf des Öfteren Probleme auf. Doch hier soll jetzt Abhilfe geschaffen werden: Mit der neuen Navigationsbibliothek React Navigation soll die Steuerung wesentlich verbessert werden.

React Navigation: Navigation leicht gemacht

Die Macher hinter React Native haben die flexible Navigationsbibliothek für das klassische React und React Native Open Source gestellt. Mit inbegriffen sind anpassbare Views für React Native, Router für jede Plattform sowie Navigatoren, die den Start vereinfachen sollen.

Diese Navigatoren liefern eine nahtlose Out-of-the-Box-Erfahrung. Sogenannte Navigation Views liefern Animationen in 60 Frames per second; dabei setzen sie auf native Komponenten. Router definieren die Beziehung zwischen URLs, Handlungen und dem Navigation State. Auf diese Weise lässt sich die Navigationslogik zwischen mobilen Apps, Web Apps und Server Rendering teilen.

Ersatz für bestehende Navigationsbibliotheken

Unter dem Motto „Learn once, navigate anywhere“ will React Navigation bestehende Navigationsbibliotheken wie Ex-Navigation, React Native Navigator und Bestandteile von NavigationExperimental ersetzen. Das Entwickler-Team ist sich der Bürde bewusst, die eine neue Navigationsbibliothek mit sich bringt, und will aus diesem Grund eine Bibliothek zur Verfügung stellen, die auch in Zukunft noch lange bestehen bleibt:

We are excited to support React Navigation for any platform, including cutting-edge frontiers like hybrid native apps, web server rendering, and ReactVR.

Die erste Beta von React Navigation ist ab sofort über npm und GitHub zu beziehen. Für alle Einsteiger steht eine Dokumentation bereit; Verbesserungsvorschläge können gerne eingereicht werden. Im Ankündigungsblogpost findet sich ebenfalls eine Übersicht über die Features von React Navigation.