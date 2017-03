Kurt Salman: Ich würde die Macht vergrößern, die Entwickler in den Händen halten, um beispielsweise die Wertigkeit von Tests in eine qualitative Richtung zu lenken. Ich habe zu viele Tests geschrieben, nur, damit sie geschrieben wurden. Qualität konnte oder wollte keiner so richtig bescheinigen.

Ralf Wondratschek: Das klingt sehr verheißungsvoll. Die Frage ist vermutlich eher, welche Dinge momentan wenig Beachtung finden und verbessert werden müssten. Ich denke, dass es eine große Herausforderung ist, ein Produkt auf allen Plattformen zu veröffentlichen. Viel Logik und Code muss doppelt und dreifach programmiert werden.

Bisher habe ich persönlich allerdings keine guten Erfahrungen mit Cross-Plattform-Tools gemacht. An irgendeinem Ende hat es immer gehakt und gezwickt, oder es fühlte sich auf einem System nicht mehr nativ an. Ich denke hier gibt es viel Bedarf, Dinge nachzuholen, zu verbessern und in den Markt zu pushen.

Prof. Dr. Björn Schuller: Ich würde Standardisierung konsequenter durchsetzen und Quelloffenheit im weitestmöglichen Rahmen steigern.

Ralf Wondratschek: Ich selbst trage keine Uhr und bisher sehe ich auch nicht den Mehrwert, den mir eine Smartwatch bringt. Ich hoffe auf bessere Funktionen und Killer-Features, die mich als Endnutzer überzeugen, dass es ausreicht, nur auf die Uhr zu schauen und nicht noch das Smartphone aus der Hosentasche holen zu müssen.

Krisztián Tóth: Smartwatches sind selten Teil von Enterprise-Mobility-Lösungen. Ich erwarte, dass die kommende Version robustere und mehr auf die Enterprise-Nutzung ausgerichtete Möglichkeiten mitbringen wird.

Prof. Dr. Björn Schuller: Die native Unterstützung von einer Vielzahl von Standards für diverse Geräte und Sensoren.

Die Android-Experten

Kurt Salman ist App-Entwickler seit 2009. Er begleitet namhafte Unternehmen in der Entwicklung und Beratung rund um Entwicklungsmethoden und Agility im Bereich Mobile wie auch ehrenamtlich mitwirkend im Innovation Management der Zukunft. Seine Erfahrungen gibt er in Hochschulen als Referent wieder.

Ralf Wondratschek arbeitet als Senior Software Engineer, Android bei Evernote, deren App für Android täglich von mehreren Millionen Menschen genutzt wird.

Prof. Dr. Björn Schuller ist Inhaber des Lehrstuhls für Complex & Intelligent Systems an der Universität Passau, Reader in Machine Learning am Imperial College London, permanenter Gastprofessor am HIT in der Volksrepublik China und Berater von Unternehmen wie HUAWEI.

After his studies in the U.S., Krisztián first got involved with mobile technology at Motorola. Before taking on his position as Commercial Director at SCOLVO, he gained far-reaching experience in various senior business development roles, introducing the region’s first mobile banking and brokerage applications, and marketing enterprise mobility solutions in 17 countries.