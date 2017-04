Hinter dem Namen PAX steht an dieser Stelle natürlich nicht eine praktische Schrankkombi von Naja-Sie-wissen-schon, sondern eine neue Initiative. Im Ganzen heißt sie: Android Network Cross-License. Google sowie Samsung LG, HTC, Foxconn, Coolpad, BQ, HMD Global und Allview haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Ihr Ziel: Patentstreitigkeiten im Android-Universum gleich im Keim zu ersticken.

By joining, you will receive broad, long-term freedom of action with respect to Android and Google Applications from all other members. We believe this materially reduces patent risk.

Gerade Google hat ja schon reichlich Erfahrungen im Bezug auf Patentstreitigkeiten sammeln können. Man denke da nur an den unendlich scheinenden Rechtsstreit mit Oracle. So ein Friedensbündnis ist daher sehr zu begrüßen.

Anfang Februar war es so weit: Google verkündete das Realease zu Android Wear 2.0. Die Hardware-Hersteller haben Ende 2016 neue Modelle noch zurückgehalten, um sie in diesem Frühjahr mit der neusten Version von Android Wear ausliefern zu können. Jetzt das: Ein Bug verzögert die Auslieferung von Android Wear für viele Uhrenbesitzer. Gegenüber wearable.com äußerte Google:

We have started rolling out the Android Wear 2.0 update to Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 and Tag Heuer Connected. For other devices, the update is currently being delayed due to a bug found in final testing. We will push the update to the remaining devices as soon as the issue is resolved.