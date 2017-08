Dass bereits über ein Jahr vor dem geplanten Veröffentlichungstermin ein Ausblick auf eine neue Swift-Version geboten wird, ist nichts Neues. Auch für die in diesem Herbst erscheinenden Swift-Version Swift 4 gab es bereits rund ein Jahr zuvor einen Ausblick auf neue Features und ein Fazit zu den Erfahrungen aus früheren Releases. Nun hat Ted Kremenek in der Mailing-List die wichtigsten Punkte für Swift 5 vorgestellt.

Mit der ABI-Stabilität für die Swift Standard Library ist das so eine Sache … Sie ist bereits seit Swift 3 eine der größten Baustellen der Swift-Entwickler und bleibt zunächst auch weiter das Sorgenkind der Programmiersprache. Eigentlich sollte schon in Version 3 für die Stabilität des Application Binary Interfaces gesorgt werden, was jedoch aus verschiedenen Gründen auf Swift 4 verschoben wurde. Doch auch Swift 4 wird noch keine ABI-Stabilität mitbringen, um zu vermeiden, dass das ABI als Stable erklärt wird, bevor tatsächlich alle notwendigen Schritte dafür abgeschlossen wurden.

In Swift 5 soll es dieses Mal aber wirklich so weit sein, betont das Entwickler-Team im Evolution-Dokument auf GitHub. Dort heißt es:

The need to achieve ABI stability in Swift 5 will guide most of the priorities for the release.