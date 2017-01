Traditionell veröffentlichen die Android-Entwickler Mitte des Monats die Zahlen zur Android-Verteilung. Welche Version ist vorne mit dabei? Viel Spannendes passiert da meist nicht, naturgemäß schaut man hier vor allem auf die Verteilung der neusten Version des OS. Immer vorne mit dabei sind aber auch ältere Versionen wie KitKat oder Jelly Bean.

Im Januar erreicht Android KitKat 22,6 Prozent, Lollipop ist auf 33,4 Prozent der Geräte zu finden und Marshmallow bei 29,6 Prozent. Die jüngste Version, Android Nougat, ist mittlerweile auf 0,7 Prozent der Geräte installiert. Entwickelt sich Nougat etwa zum Sorgenkind? In vergleichbarer Zeit konnte Marshmallow den Sprung auf mehr Geräte schaffen.

Tauchte im Dezember Froyo noch mit 0,1 Prozent auf, ist mit dieser Version jetzt Schluss. Die Version mit API Level 8 ist in der Januar-Statistik nicht mehr aufzufinden. An seine Stelle rückt jetzt jemand anderes: Denn jetzt können wir Gingerbread beim langsamen Tod zusehen. Mitte November wurde bekannt, dass Google den Support für Android Gingerbread einstellt.

Wer gerne mal an seinem Android-Smartphone herumbastelt, der kennt die Android Debug Bridge (kurz ADB) und Fastboot. Beide sind Teil der Android-SDK-Platform-Tools und können beispielsweise zum Flashen eines OTA genutzt werden. Nun können die neusten Versionen der Tools separat von Android Studio und dem SDK geladen werden. Bisher musste dafür eben das SDK im Ganzen geladen werden. So wird Ihr System nicht mit Tools belastet, die das SDK mitliefert, die Sie aber nicht benötigen. Gute Neuigkeiten!

Der Messenger- und Videokonferenz-Dienst Google Hangouts ist 2013 erschienen und sollte Google Talk und den Google+ Messenger ersetzen. Nun wurde bekannt, dass Entwickler ab dem 25. April keinen Zugriff mehr auf das API von Hangouts haben werden. Der Termin gilt aber nur für bereits aktive Anwendungen mit der Hangouts-Schnittstelle, neue Apps können das API gar nicht mehr nutzen. Einen eigenen Blogpost auf dem Develoepr Blog gab es dazu nicht, die Beweggründe schildert Google dagegen in aktualisierten FAQs zum API:

This API was originally intended to support social scenarios for consumer users as part of Google+, whereas Hangouts is now turning to focus on enterprise use cases.