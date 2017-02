Der Weg zu Swift 3.0

2014 wurde Swift erstmals von Apples als neue Programmiersprache vorgestellt. Bereits im Sommer letzten Jahres wurde verkündet, Swift künftig auch Open Source zur Verfügung zu stellen – ein Versprechen, dass dann im Dezember 2015 wahr gemacht wurde. Seitdem arbeitet das Entwickler-Team an der Weiterentwicklung der sowohl in der OSX- als auch der der iOS-Entwicklung zum Einsatz kommenden Programmiersprache.

Im März erschien Swift 2.2 mit einer Reihe neuer Features und Verbesserungen, darüber hinaus wurden Änderungen an der Standardbibliothek der Sprache vorgenommen und einzelne Sprachmerkmale als deprecated eingestuft. Damit wurde bereits der Weg zur neuen Major-Version geebnet. Swift 3.0 soll laut Aussage des Entwickler-Teams noch dieses Jahr erscheinen, ein genaues Release-Datum gibt es allerdings noch nicht.

In diesem Beitrag wollen wir euch aber ab sofort über alle Entwicklungen, Meilensteine und Updates auf dem Laufenden halten.

Swift 3.0 ist die kommende Major-Version der Programmiersprache. Sie soll, so erklärt Ted Kremenek in einem Blogpost, fundamentale Änderungen der Sprache selbst sowie der Swift-Standard-Library enthalten – und dementsprechend nicht abwärtskompatibel zur aktuellen Swift-Version 2.2 sein.

Außerdem ist Swift 3.0 das erste Release, das mit dem neuen Swift Package Manager daherkommt. Zwar befindet sich der noch in einer frühen Entwicklungsphase, unterstützt aber bereits die Entwicklung und Distribution von Cross-Plattform-Swift-Packages. Ebenso umfasst die neue Version auch die Swift Core Libraries.

Für den Release-Prozess sind eine Reihe Developer Previews vorgesehen, die „qualified and converged builds of Swift 3“ zur Verfügung stellen sollen. User können so mithilfe von möglichst stable Swift-Binaries, die rund alle vier bis sechs Wochen erscheinen sollen, die neue Version testen und mögliche Bugs melden.

Alle Sprach- und API-Änderungen für Swift 3.0 durchlaufen den Swift-Evolution-Prozess; über Source-breaking-Änderungen an der Sprache soll zudem auf einer Fall-zu-Fall-Basis entschieden werden. Aktuell steht der erste Developer-Preview-Branch swift-3.0-preview-1-branch zur Verfügung; sobald der letzte Preview-Branch erstellt wird, soll Swift 3.0 als „GM“ erklärt werden.

Mehr Informationen zum Release-Prozess und den einzelnen Entwicklungs-Branches für Swift 3.0 fasst der zugehörige Blogpost zusammen. Eine Übersicht über die bereits implementierten Änderungen steht auf GitHub zur Verfügung.

ABI-Stabilität sollte eines der größten Ziele für die neue Major-Version von Swift sein. Nun gab Chris Lattner in der Swift Evolution Mailing List bekannt, dass dieses Feature erst mal verschoben wird. Grund dafür ist laut Lattner, dass einige Features, die für das Erreichen der ABI-Stabilität nötig sind, nicht rechtzeitig vervollständigt werden können:

it is also clear at this point that some of the loftier goals that we started out with aren’t going to fit into the release – including some of the most important generics features needed in order to lock down the ABI of the standard library.