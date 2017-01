Von der mobilen Revolution zum mobilen Alltag. Smartphones und Apps gehören mittlerweile zu unserem Leben wie Zeitung, Radio oder Fernsehen. Doch was denken Sie als (Mobile-)Entwickler über den aktuellen Zustand und die Zukunft des Mobile-Sektors? Machen Sie mit bei unserer „State of Mobile 2017“-Umfrage!

Umfrage: State of Mobile 2017

Mobile Revolution – dieses Label prägte viele Jahre Artikel und Gespräche über den Boom, den Smartphones und Tablets, in der Tech- und IT-Branche ausgelöst haben. Inzwischen gehören Smartphones und andere mobile Devices zu unserem Alltag. Auch in der Softwareentwicklung ist Mobile nicht mehr wegzudenken und spielt in nahezu jedem Projekt eine Rolle.