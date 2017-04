Drupal 8.3.0 markiert das dritte Minor-Release im Drupal-8-Release-Zyklus. Wie bereits die Vorgängerversionen bringt auch die neue Version viele Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Dazu gehören etwa auch neue experimentelle Module um die Workflow-Funktionalität zu abstrahieren und ein allgemeines Layout-API für Module zur Verfügung zu stellen. Gábor Hojtsy hat die Highlights der neuen CMS-Version in einem Blogpost im Drupal-Blog zusammengefasst.

Drupal 8.3.0 bringt eine ganze Reihe Neuerungen mit sich. Dazu gehört eine verbesserte Authoring Experience. So wurde in der neuen Drupal-Version der aktualisierte CKEditor 4.6 integriert, der unter anderem Verbesserungen beim Einfügen aus Word sowie einen neuen Default-Skin mitbringt. Ebenso wurde das AutoGrow-Plugin hinzugefügt, mit dem sich größere Bildschirme besser nutzen lassen, und die Schnellbearbeitung von Bildern unterstützt nun Drag-and-Drop.

Verbesserungen gab es auch für den Admin-Bereich in Drupal. So wurde zum Beispiel der Admin-Statusreport komplett neugestaltet, sodass wichtige Statusnachrichten besser hervorgehoben werden.

Außerdem ist das Drupal 8 BigPipe Module nun in einer Stable-Version implementiert und bietet eine fortgeschrittene Implementierung von Facebooks BigPipe-Rendering-Strategie. Im Zuge dessen erhalten User eine verbesserte empfundene Performance für Seiten mit dynamischem, personalisiertem oder nicht-cachbarem Content.

Ebenso erweitert Drupal 8.3.0 den Support für Webservices. So können User nun aus dem REST-API registriert werden, die anonyme REST-API-Performance wurde bei der Nutzung des internen Caches verbessert und 403-Antworten geben nun einen Grund zurück, warum der Zugriff verweigert wurde.

Einige Neuerungen gab es auch bei den experimentellen Modulen in der neuen Drupal-Version. Das neue Field-Layout-Modul bietet die Möglichkeit, Felder bei Contenttypen oder Blocktypen in neue Bereiche anzuordnen. Field Layout nutzt zudem das neue Layout-Discovery-Modul, das ein API für Module oder Themes zur Verfügung stellt, um neue Layouts zu registrieren. Zusätzlich bietet es aber auch fünf typische Default-Layouts.

Außerdem steht dem in Drupal 8.2. eingeführten Content Moderation Module nun ein abstrakteres Workflow-Modul zur Seite. Dazu sagt Hojtsy:

The Workflow module provides a user interface to package states with their transitions in a workflow, which Content Moderation can then apply to content, making configuration much easier.