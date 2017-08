Joomla! 3.8 – Alles zur neuen Joomla!-Version

Aktuell sieht das Joomla!-Team die Veröffentlichung von Joomla! 3.8 für September 2017 vor. Die erste Beta soll – sofern alles planmäßig läuft – Ende Juli erscheinen. Bis dahin steht jedoch noch einige Arbeit an der kommenden CMS-Version an. Insbesondere an zwei großen Features wird für Joomla! 3.8 gearbeitet, darüber hinaus stehen wie gewohnt Bug-Fixes und weitere Verbesserungen auf dem Programm.

In einem Blogpost hat das Joomla!-Team nun den Release-Plan für die neue Joomla!-Version vorgestellt. Der Fokus des Updates liegt vor allem auf der Arbeit am neuen Router-System. Damit soll ein neues und vor allem flexibleres Interface zum Erstellen und Verarbeiten von URLs definiert werden. Zudem erhalten User so mehr Möglichkeiten zur Darstellung von URLs.

Allerdings, so warnt das Entwickler-Team, sollten einige Dinge beachtet werden, bevor man sich auf das Upgrade des Routing-Systems stürzt. So sei das neue System nicht 100 Prozent abwärtskompatibel zum bestehenden Router; zudem verzichtet der neue Router auf einige Besonderheiten beim Generieren und Verarbeiten von URLs, die man vom alten System gewohnt ist. Mehr Informationen dazu bietet ein Blogpost im Joomla!-Blog.

Das zweite neue Feature, auf das man sich bei der kommenden CMS-Version konzentriert, ist der Joomla!-4.0-Kompatibilitätslayer. Die Core-Architektur von Joomla! 4.0 soll namespaced PHP-Code unterstützen und auch selbst nutzen. Um im Libraries-Directory die Kompatibilität mit den neuen namespaced Klassen herzustellen, nutzen bereits ab Joomla! 3.8 viele Library-Klassen die namespaced Klassennamen. Dazu heißt es im Ankündigungsblogpost:

Support for the old class names will be present until 5.0, but backporting this work enables developers to start using some Joomla! 4 concepts in their Joomla! 3 extensions.