Auf dem Weg zu PhpStorm 2017.3

PhpStorm 2017.3 Early Access Program

Nachdem Ende Juli die finale Version von PhpStorm 2017.2 erschienen war, ist mit Build 173.2099.16 nun der Startschuss für das Early Access Program von PhpStorm 2017.3 gefallen. Ab sofort können Entwickler die jeweils aktuellsten EAP-Builds testen und damit die neuen Features und Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen jeweils direkt ausprobieren.

PhpStorm 2017.3 EAP-Build 173.2099.16 steht zur Verfügung

Den Auftakt zu PhpStorm 2017.3 macht Build 173.2099.16. Er bringt unter anderem einen neuen Ansatz bezüglich der Arbeit mit APIs: den Editor-basierten REST-Client. Hierbei wird der REST-Client im Texteditor integriert. Dadurch erhofft man sich bei JetBrains die Reduzierung der zahlreichen Limitierungen des exisitierenden REST-Clients. Testing und Debugging von Webservices soll sich damit deutlich einfacher gestalten. Wer mehr darüber erfahren möchte, sei an die Issue WEB-28559 verwiesen.

Ebenfalls neu ist die Inspection Unhandled Exception, die unter Settings | Editor | Inspections | PHP | Probable bugs | Unhandled exception gefunden werden kann. Sie berichtet Exceptions, die weder in einem Try-Catch-Block eingeschlossen, noch mithilfe des @throws-Tag dokumentiert sind. Dadurch sollen sich das Auffinden von Exceptions an all den Stellen vereinfachen, wo Exceptions zu Fatal Errors führen würden. Es gibt den Quick-Fix „Add @throws tag“ und im nächsten EAP soll der „Surround with try/catch“-QUick-Fix releast werden.

Und noch eine neue Inspection gibt es: Undefined PHPUnit data provider (unter Settings | Editor | Inspections | PHP | Undefined | Undefined PHPUnit data provider). Sie zeigt an, wenn die @dataProvider-Methode in Unit Tests nicht gefunden wird. Eine fehlende Methode kann dann einfach mit dem vorgeschlagenen Quick-Fix erstellt werden.

Last but not least: Mit PhpStorm 2017.3 lässt sich ein Rerun eines spezifischen PHPUnit-Datasatzes durchführen. Das ist hilfreich, wenn man eine Testmethode nutzt, die Data Provider nutzt und bei der einer der Datensätze Fehler wirft. Dank des Rerun muss man nicht den ganzen Test von vorne fahren, sondern selektiert nur den spezifischen Datenasatz aus einem vorangegangenen Test und debuggt erneut.

Weitere neue Features und Fixes lassen sich der offiziellen Ankündigung und den Release Notes entnehmen. Und zu guter Letzt noch die Downloadseite für den PhpStorm 2017.3 EAP Build 173.2099.16.