TYPO3 v8.5 ist erschienen

Das TYPO3-Team hat uns ein vorweihnachtliches Geschenk spendiert: TYPO3 v8.5 ist mit einigen spannenden Neuerungen und Änderungen erschienen.

Das sogenannte Sprint Release ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu TYPO3 8 LTS, das im April 2017 erscheinen soll. In einem Blogpost hat das TYPO3-CMS-Core-Team die Highlights der neuen Version zusammengefasst.

TYPO3 v8.5 – das steckt drin

In der neuen TYPO3-Version liegt der Fokus auf zwei besonders spannenden Features: Zum einen handelt es sich dabei um das neue Form-Framework, das die nächste Generation von Formularen in TYPO3-Webseiten begründen und das bestehende EXT:form ersetzen soll. Es enthält sowohl einen Point-and-Click-Wizard zum Erstellen von Formularen als auch eine flexible Möglichkeit, ebendiese mit Fluid zu rendern. Zudem lassen sich Formulare über ein integrierbares Konzept verarbeiten.

Des Weiteren wurde das User Interface komplett neu aufgesetzt und basiert jetzt auf jQuery-Komponenten. Der Wizard basiert auf trennbaren visuellen Komponenten, die aus den Konfigurationseinstellungen in YAML zusammengestellt sind. Die überarbeitete Version von EXT:form unterstützt zudem Multistep-Formulare und benutzerdefinierte Finisher.

In einem kurzen Demo-Video finden sich die Features des neuen EXT:form in Aktion:

CKEditor als Basisversion integriert

Das zweite Highlight in TYPO3 v8.5 ist die Integration des CKEditors in den TYPO3-Core als neue Systemerweiterung. Allerdings ist bei einer Nutzung darauf zu achten, dass sich der Editor noch in einem experimentellen Stadium befindet und die Erweiterung auch noch nicht standardmäßig installiert ist. Vielmehr dient der CKEditor in dieser Form als Basis für die Arbeiten am neuen Frontend-Editing-Part.

Die neue TYPO3-Version umfasst eine Reihe weiterer Änderungen, die sich im Changelog nachvollziehen lassen. Ausführliche Informationen zu allen Neuerungen bietet der oben erwähnte Blogpost; TYPO3 v8.5 steht auf der Projektwebsite zum Download bereit.

Ausblick

TYPO3 v8.6 soll das letzte Sprint-Release sein und ist für den 14. Februar 2017 geplant. Mitinbegriffen sind dann die letzten größeren Änderungen und Anpassungen für TYPO3. Ein Code-Sprint ist für Februar 2017 geplant, um v8 bereit für das LTS-Release am 4. April 2017 zu machen.