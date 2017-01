Alles zu WordPress 4.7

Mehr zum Thema REST API in WordPress: Integration von Endpoints

WordPress 4.7 ist die kommende Version der beliebten Content-Management-System- und Blogging-Plattform. Geplant ist die Veröffentlichung für den 06. Dezember 2016, bis dahin will das Entwickler-Team mehrere Beta-Versionen sowie einen Release Candidate zum Testen zur Verfügung stellen.

Genau wie die derzeit noch aktuelle WordPress-Version 4.6 wird auch WordPress 4.7 wieder eine Reihe Verbesserungen und neue Features mit sich bringen; insbesondere unter der Haube stehen einige Änderungen an.

WordPress 4.7 „Vaughan“ ist final [Update vom 07.12.16]

Pünktlich zum geplanten Release-Termin ist gestern WordPress 4.7 unter dem Spitzennamen „Vaughan“ erschienen. Benannt wurde die neue Version dieses Mal nach der legendären Jazz-Sängerin Sarah „Sassy“ Vaughan und bringt eine Reihe Neuerungen und Verbesserungen für die beliebte Content-Management- und Blogging-Software mit. Einige der Highlights hat Helen Hou-Sandi im zugehörigen Blogpost vorgestellt; alternativ bietet auch das folgende Video einen Eindruck von den Neuerungen in WordPress 4.7.





Dazu zählen zum Beispiel das neue Default-Theme Twenty Seventeen, neue Features für den Customizer, die beim Einrichten eines Themes behilflich sein sollen, und die Einführung von Video Headern. Außerdem bietet die neue WordPress-Version Verbesserungen bei der Verwaltung von Dokumenten, die Möglichkeit, Custom CSS hinzuzufügen und einfacheres Erstellen von Menüs und Navigationen.

Auch unter der Haube bringt WordPress 4.7 viele Änderungen mit sich – etwa die Integration der REST API Content Endpoints. Ebenso dürfen sich Entwickler über mehr Flexibilität bei der Arbeit mit Post-Type-Templates, neue Funktionen und Hooks sowie umfangreiche Bug-Fixes freuen. Einige der Änderungen und neuen Features haben wir euch bereits vorgestellt; Informationen zu weiteren Neuerungen bietet etwa der von Aaron Jorbin im WordPress-Entwicklerblog veröffentlichte Field Guide.

WordPress 4.7 steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

Startschuss für WordPress 4.7

Nach der Veröffentlichung von WordPress 4.6 im August hat das Entwickler-Team direkt mit der Arbeit an der neuen Version begonnen. So wurden viele der für die neue Version geplanten Features bereits in die erste Beta implementiert; in den folgenden Test-Versionen sollen dann vor allem nötige Bug-Fixes und entsprechende Verbesserungen der bestehenden Features im Fokus der Arbeit stehen.

WordPress 4.7 Beta 1 ist da

WordPress 4.7 Beta 1 hat eine Reihe von Verbesserungen sowie einige neue Features im Gepäck. So kommt die neue WordPress-Version wie gewohnt mit einem neuen Standard-Theme: Twenty Seventeen legt den Fokus auf Business-Websites. Zudem bringt das Theme neue Video-Header und ermöglicht das Aufsetzen einer Seite in in schnellerer und einfacherer Manier.

Des Weiteren lässt sich CSS benutzerdefiniert anpassen und die Resultate können während des Codens in einer Live-Preview angesehen werden. Auch PDF-Thumbnail-Previews sind nun verfügbar und es stehen verschiedene Sprachen für den Admin zur Auswahl. Außerdem gab es einige Änderungen im Editor, über die Andrew Ozz in einem separaten Blogpost informiert.

Aber auch unter der Haube gibt es einige Neuerungen: Für WordPress 4.7 plant das API-Team einen Merge der API-Endpoints für WordPress-Content-Types. Die genannten Endpoints bieten maschinenlesbaren, externen Zugang zu WordPress-Seiten mit einem einfachen, standardisierten Interface. Das WP-Team ruft dazu auf, ganz besonders diese Neuerung zu testen.

Zudem wurde in WP_Hook der Actions und Filters zugrundeliegende Code komplett überholt. Ebenso gibt es Verbesserungen beim Settings Registration API, Bulk Actions sowie neue Post Type Templates.

Mehr Informationen dazu finden sich im Ankündigungspost zur ersten Testversion, alle Änderungen sind im Issue-Tracker übersichtlich zusammengefasst. WordPresss 4.7 Beta 1 steht auf der Produktwebsite zum Download zur Verfügung; alternativ kann sie auch mithilfe des WordPress-Beta-Tester-Plugins getestet werden, das im Plugin-Directory zur Verfügung steht.

WordPress 4.7 Beta 2 steht zur Verfügung

Pünktlich zum Wochenende erschien vergangenen Freitag mit WordPress 4.7 Beta 2 die zweite Vorabversion der kommenden WordPress-Version. Im Vordergrund standen dabei vor allem verschiedene Bug-Fixes. So wurde etwa ein Problem mit der Installation des neuen Default-Themes Twenty Seventeen behoben; ebenso gab es weitere Änderungen bei den REST-API-Endpoints. Außerdem sollen die Shortcuts nun beim Bearbeiten ständig sichtbar sein und nun auch im Firefox richtig funktionieren. Insgesamt wurden über 150 Bug-Fixes vorgenommen; die gesamten Änderungen können im Changelog nachvollzogen werden.

WordPress 4.7 Beta 2 steht auf der Produktwebsite zum Download zur Verfügung; alternativ kann die neue Beta-Version auch über das WordPress-Beta-Tester-Plugin installiert werden.

WordPress 4.7 Beta 3 ist erschienen

Pünktlich zum Wochenende steht die dritte Beta der kommenden WordPress-Version WordPress 4.7 zum Testen zur Verfügung. Wie bereits die vorigen Testversionen bringt auch die neueste Vorabversion einige Verbesserungen sowie über 50 Bug-Fixes mit sich. Dazu gehört etwa, dass die unfiltered_html -Fähigkeit des REST APIs nun respektiert wird; ebenso wurde rest_base zu Response-Objekten von wp/v2/taxonomies und wp/v2/type s hinzugefügt.

Außerdem gab es Änderungen bei I18N, den Edit-Shortcuts und Custom CSS. Alle Neuerungen lassen im zugehörigen Blogpost von Helen Hou-Sandi sowie dem Changelog nachlesen. Dort steht WordPress 4.7 Beta 3 auch zum Download zur Verfügung; alternativ kann die neue Version wie gewohnt über das WordPress Beta Tester Plugin installiert werden.

Gleichzeitig mit der Vorstellung der dritten Beta hat Hou-Sandi übrigens auch kleinere Änderungen am Release-Plan vorgeschlagen. Statt der Veröffentlichung des ersten Release Candidates am kommenden Dienstag (15.11.16) soll zunächst am 14.11 eine weitere Beta-Version erscheinen. Der Release Candidate ist für den 17. November geplant. Als Grund für die vorgeschlagene Verschiebung nennt Hou-Sandi die noch offenen 31 Tickets, die vor dem Release des ersten RCs geschlossen werden sollten.

WordPress 4.7 Beta 4 steht bereit

Ursprünglich sollte gestern bereits der erste Release Candidate der kommenden WordPress-Version WordPress 4.7 erscheinen. Wie bei der Veröffentlichung der dritten Beta angekündigt, steht nun jedoch zunächst eine weitere Beta-Version zur Verfügung. WordPress 4.7 Beta 4 bringt noch mal eine Reihe von Änderungen; insgesamt wurden rund 60 Bugs gefixt. Darunter befinden sich zum Beispiel kleinere Verbesserungen am neuen Default-Theme Twenty Seventeen, Custom CSS und den REST-API Content-Endpoints. Alle Neuerungen lassen sich dem Issue-Tracker entnehmen; WordPress 4.7 Beta 4 steht auf der Projektwebsite zum Download zur Verfügung. Alternativ kann natürlich auch wie gewohnt das WordPress Beta Tester Plugin zur Installation der neuen Vorabversion genutzt werden.

Erster Release Candidate von WordPress 4.7 erschienen

Langsam aber sicher nimmt die kommende WordPress-Version WordPress 4.7 Gestalt an: nach insgesamt vier Beta-Releases steht nun der erste Release Candidate zum Testen zur Verfügung. Seit der Veröffentlichung von WordPress 4.7. Beta 4 wurden noch mal eine Reihe Verbesserungen und Anpassungen vorgenommen, erklärt Helen Hou-Sandi in der zugehörigen Ankündigung im WordPress-Entwicklerblog. Dazu zählen etwa Verbesserungen in puncto Usability und Accessibility von Video-Headern, Medien- und Page-Template-Support in Starter-Content und umfangreiche Bug-Fixes bei der Integration der REST-API-Endpoints.

Wie bei der Veröffentlichung der Release Candidates einer neuen WordPress-Version üblich, sind Plugin- und Theme-Entwickler dazu aufgefordert, ihre Themes und Plugins für die neue Version zu testen. WordPress 4.7 RC steht auf der Projektwebsite zum Download zur Verfügung, alternativ kann wie gewohnt das WordPress Beta Tester Plugin zur Installation genutzt werden.

Neue Features in WordPress 4.7

WordPress 4.7 kommt mit einer Reihe an Verbesserungen und neuen Features daher; insbesondere Entwickler dürfen sich auf einige Änderungen unter der Haube freuen.

Einführung von WP_Taxonomy

WordPress 4.7 bringt mit WP_Taxonomy eine neue Taxonomie-Klasse mit, die das globale $wp_taxonomies zu einem Array von WP_Taxonomy -Objekten ändert. WP_Taxonomy bietet Methoden, um neugeschriebene Regeln und Hooks zu verarbeiten. Diese werden intern von register_taxonomy() und unregister_taxonomy() verwendet; jedes Taxonomie-Argument ist ab sofort ein Property von WP_Taxonomy .

Die Funktion get_taxonomy() gibt jetzt ein WP_Taxonomy -Objekt zurück. Auch die beiden Hook-Parameter $taxonomy of xmlrpc_prepare_taxonomy und $tax of term_search_min_chars sind nun ein WP_Taxonomy -Objekt. Schließlich akzeptiert die Funktion get_taxonomy_labels() ab sofort ein WP_Taxonomy -Objekt.

In einem weiteren Blogpost erläutert Jon Blackbourn die feingranularen Möglichkeiten von Taxonomie-Terms in WordPress 4.7.

wp_list_sort() und WP_List_Util

Entwickler, die bereits mit Arrays von mehreren Objekten oder Arrays von mehreren Arrays arbeiten, kennen vielleicht schon die Funktionen wp_list_filter() , wp_list_pluck() und wp_filter_object_list() . Letzteres ist eine Kombination der ersten beiden Funktionen. WordPress 4.7 bringt einige Verbesserungen zum Umgang mit solchen Objekt- oder Array-Listen. So hilft ab sofort die neue Funktion wp_list_sort() beim Sortieren von Objekt- oder Array-Listen nach einer oder mehr ihrer Element-Properties.

Aber auch bestehende List-Utilities wurden aufpoliert: Die neue WP_List_Util -Klasse ist jetzt zentraler Zugangspunkt zum Bearbeiten von Listen. Die beiden bereits vorgestellten neuen Funktionen sind nun Wrapper für Methoden innerhalb dieser Klasse. Ausführliche Infos gibt’s im Blogpost von Felix Arntz.

Neue Post-Type-Labels und Post-Type-Templates

Wie Pascal Birchler im WordPress-Blog bekanntgibt, wurden in WordPress 4.7 zwei zusätzliche Labels für Custom-Post-Types zur Verfügung gestellt: view_items und attributes . Sie werden über das labels -Argument eingeleitet, wenn register_post_type() genutzt wird.

Zudem sind Post-Type-Templates ab sofort nicht länger auf „page“-Post-Types beschränkt, sondern sind nun für alle Post-Types verfügbar. Zusätzlich zum Template Name-Dateivorsatz können die von einem Template unterstützen Post Types auch via Template Post Type: post , foo , bar spezifiziert werden. Wie das genau funktioniert, erklärt Birchler in einem weiteren Blogeintrag. Dort finden sich auch Tipps dazu, wie sich eine Abwärtskompatibilität für Themes, die Post-Type-Templates unterstützen, erreichen lässt.

Attribute für Resource Hints

WordPress 4.6 brachte bereits Support für die W3C-Spezifikation Resource Hints, die dazu genutzt werden kann, den Browser in der Entscheidung, welche Ressourcen abgerufen und vor-verarbeitet werden sollen, zu unterstützen. Mit WordPress 4.7 lassen sich nun spezifische HTML-Elemente an diese Resource Hints schicken, um sie noch besser zu nutzen. Genau gesagt handelt es sich dabei um die Attribute as , crossorigin , pr und type , die jetzt bei einer Nutzung des wp_resource_hints -Filters definiert werden können. Wie das funktioniert, zeigt Pascal Birchler im WordPress-Blog.

Multisite-spezifische Änderungen in WordPress 4.7

Der aktuelle WordPress-4.7-Release-Zyklus ermöglichte es dem Multisite-Team, weiter auf ihrer Arbeit der vergangenen WordPress-Releases aufzubauen. So kommt WordPress 4.7 mit einigen Multisite-spezifischen Änderungen daher, die Jeremy Felt nun in einem Blogpost vorgestellt hat. So wurde get_blog_details() im gesamten Core mit dem modernen get_site() ersetzt; zudem wurde auch der blog_details -Filter deprecated und zu get_site() hinzugefügt, um die Abwärtskompatibilität sicherzustellen. Plugin-Code sollte künftig den site_details -Filter nutzen. Mehr Informationen zu den Änderungen bietet der oben genannte Blogpost.

Maintenance-Updates

Hier finden sich alle Informationen rund um die Maintenance-Updates der aktuellen WordPress-Version.

WordPress 4.7.1 Release Candidate [Update vom 09. Januar 2017]

Am Mittwoch, 11. Januar 2017, soll WordPress 4.7.1 erscheinen. Derzeit steht ein Release Candidate des ersten Maintenance-Updates für die aktuelle WordPress-Version zum Testen zur Verfügung. Im Fokus des neuen Releases stehen zahlreiche Bug- und Security-Fixes; insgesamt werden 62 Issues behoben. Eine Übersicht über alle Änderungen findet sich im zugehörigen Ankündigungspost im WordPress-Entwicklerblog. Dort steht WordPress 4.7.1 Release Candidate auch zum Download zur Verfügung.