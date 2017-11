Wordpress 4.9 soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die neue Version wird unter anderem einige Änderungen am Customizer mitbringen, außerdem wird am REST API gearbeitet. Aktuell steht der dritte Release Candidate zum Testen zur Verfügung.

Mit WordPress 4.9 ist das nächste Release für die Blogging- und Content-Management-Software in Arbeit. Bereits im August wurden die Ziele für die neue Version festgelegt; dazu gehören beispielsweise Verbesserungen am Code-Editor, die Aktualisierung des REST APIs für die Integration des Gutenberg-Editors und eine Unterstützung für den Import von zip-Files für das Upgrade von Plugins. Im Zentrum des geplanten Releases soll allerdings die Vereinfachung des Customizers stehen.

WordPress 4.9 im Überblick Beta-Phase

Release Candidates

WordPress 4.9: Release Candidates

WordPress 4.9 hat Release-Candidate-Status erreicht. Was ist neu in den ersten Release Candidates?

WordPress 4.9 Release Candidate ist da [Update vom 01. November 2017]

Das Release von WordPress 4.9 rückt immer näher; planmäßig soll die neue WordPress-Version in knapp zwei Wochen am 14. November 2017 erscheinen. Aktuell steht immerhin schon mal der erste Release Candidate zum Testen bereit und bringt noch mal rund 30 Änderungen im Vergleich zur letzten Beta (Beta 4) mit. Alle Neuerungen sind im Changelog zusammengefasst; WordPress 4.9 Release Candidate steht auf der Produktseite sowie über das WordPress Beta Tester Plugin bereit.

WordPress 4.9 Release Candidate 2 steht zur Verfügung [Update vom 07. November 2017]

Nächste Woche soll, sofern alles planmäßig läuft, WordPress 4.9 final erscheinen. Auf dem Weg dahin steht nun ein zweiter Release Candidate zum Testen bereit, der nochmal eine Reihe Bug-Fixes gegenüber dem ersten Release Candidate mitbringt. Insgesamt wurden rund 20 Änderungen vorgenommen, eine Übersicht darüber bietet der Issue Tracker.

Da dieser zweite RC die letzte Testversion vor dem finalen Release der neuen WordPress-Version sein soll, ruft Weston Ruter in seinem Ankündigungspost noch mal zum ausführlichen Testen auf. Besonderes Augenmerk sollten Entwickler dabei auf die folgenden drei Bereiche legen:

Theme-Installation im Customizer

Scheduling-Änderungen für die Veröffentlichung im Customizer

Änderung von Themes mit der Live-Preview im Customizer

Außerdem sollten insbesondere auch Themes und Plugins auf ihre Kompatibilität mit der neuen WordPress-Version getestet werden. Alle Informationen zur neuen WordPress-Version bietet der oben genannte Blogpost; WordPress 4.9 Release Candidate 2 steht auf der Projektseite zum Download zur Verfügung. Alternativ kann die neue Vorabversion aber auch über das WordPress Beta Tester Plugin installiert werden.

WordPress 4.9 Release Candidate 3 ist erschienen [Update vom 13. November 2017]

Am morgigen Mittwoch (14. November 2017) soll WordPress 4.9 final erscheinen. Kurz vorher hat das WordPress-Team nun einen dritten Release Candidate der neuen WordPress-Version veröffentlicht, der einige Probleme aus RC1 und RC2 beheben soll. Dazu sagt Weston Ruter im WordPress-Entwicklerblog:

This third release candidate was not originally scheduled, but due a number of defects uncovered through your testing of RC2 (thank you!), we are putting out another 4.9 release candidate.

Insgesamt wurden noch mal rund 20 Änderungen vorgenommen. Zu den Neurungen gehören unter anderem Bug-Fixes für das Wechseln zwischen dem visuellen und Text-Editor-Tab, neue Navigationsmenü-Items für Custom Links im Customizer oder Autosave-Revisionen für Änderungen im Customizer. Alle Änderungen sind im Issue-Tracker zusammengefasst; alternativ gibt der oben genannte Blogpost Aufschluss über die wichtigsten Verbesserungen. Dort steht WordPress 4.9 Release Candidate 3 auch zum Download zur Verfügung; alternativ kann die neue Testversion über das WordPress Beta Tester Plugin installiert werden.

WordPress 4.9: Beta-Phase

Vier Monate nach dem finalen Release von WordPress 4.8 beginnt nun die Beta-Phase für WordPress 4.9, das im November erscheinen soll. Wie immer bittet das Team hinter dem CMS darum, die neue Version zu testen und Bugs zu melden, um die Entwicklung voran zu bringen. Die Beta-Versionen können über das WordPress Beta Tester Plug-in bezogen werden, das „bleeding edge nightlies“ an die User ausliefert, so die Beschreibung des Plugins. Alternativ können die Versionen auch einzeln herunter geladen werden.

WordPress 4.9 Beta 1 verfügbar [Update vom 5. Oktober 2017]

Das erste Beta-Release von WordPress 4.9 bringt bereits zahlreiche neue Features mit, sowohl hinsichtlich der Verwendung von WordPress als auch spezifisch für Entwickler. Zu den Änderungen an der Usability und dem Customizer gehören beispielsweise das Gallery-Widget, die Einführung einer Frontend-Vorschau für den Customizer und die Überarbeitung des Theme-Browsings über das Tool. Zu den neuen Features gehört auch der Support von Shortcode und Medien in Text Widget sowie von Videos aus anderen Quellen als YouTube und Vimeo.

Unter den Änderungen, die im Blogpost zur Veröffentlichung als besonders relevant für Entwickler angeführt werden, ist beispielsweise der Code Mirror-Editor, der dem Theme/Plug-in-Editor hinzugefügt wurde. Durch diese Neuerung ist es nun möglich, vor dem Speichern von Code mit Linting zu arbeiten um Fehler zu finden. Im Zuge dessen wurden neue APIs für die Instantiierung der Editoren integriert. Code Mirror-Instanzen können außerdem dem Customizer hinzugefügt werden; dafür wurde eine erweiterte Steuerung für den Code Editor entwickelt. Außerdem bringt WordPress 4.9 Beta 1 einen globalen Benachrichtigungsbereich mit. Diese und viele weitere neue Features und Änderungen zu WordPress 4.9 hat Jeffrey Paul, Team Leader bei XWP, im WordPress-Blog aufgelistet und fordert Entwickler dazu auf, sie zu testen.

WordPress 4.9 Beta 2 verfügbar [Update vom 12. Oktober 2017]

Mit WordPress 4.9 Beta 2 steht eine neue Vorabversion zum Testen zur Verfügung. Seit der Veröffentlichung von Beta 1 in der vergangenen Woche standen vor allem Bug-Fixes und kleinere Verbesserungen im Fokus der Entwickler; insgesamt wurden rund 70 Änderungen vorgenommen. Alle Neuerungen sind im Issue-Tracker zusammengefasst.

Die neue Beta steht wie gewohnt im Ankündigungsblogpost zum Download zur Verfügung; alternativ kann sie über das WordPress Beta Tester Plugin installiert werden.

WordPress 4.9 Beta 3 ist erschienen [Update vom 19. Oktober 2017]

Eine Woche nach dem Release der zweiten Beta geht die Testphase von WordPress 4.9 mit Beta 3 in die nächste Runde. Sie bringt noch mal rund 90 Änderungen mit, darunter auch einige nennenswerte Neuerungen. So zeigen die Plugin-/Theme-Editoren nun Dateien in einer scrollbaren, erweiterbaren Tree-Liste an. Ebenso wurde die Abwärtskompatibilität für MediaElement.js dank des Upgrades von Version 2.2 auf v4.2 verbessert und es gab Verbesserungen bei der Usability der Menüs im Customizer. Auch die Experience bei Theme-Browsing und -Installation wurde verbessert; zudem zeigt das Dashboard nun einen Aufruf zur Installation und Nutzung von Gutenberg an. Einen Überblick über alle Neuerungen bieten der Ankündigungsblogpost von Weston Ruter im WordPress-Entwicklerblog sowie der Issue Tracker. WordPress 4.9 Beta 3 steht auf der Produktseite bzw. über das WordPress-Beta-Tester-Plugin zum Testen bereit.

WordPress 4.9 Beta 4 veröffentlicht [Update vom 26. Oktober 2017]

Die vierte Beta-Version von WordPress 4.9 ist erschienen und bringt 80 Änderungen mit. Wie Mel Choyce im WordPress-Blog schreibt, standen dabei Bugfixes und die Finalisierung der neuen Features im Zentrum. Große Neuerungen bringt die vierte Beta-Version also nicht mit; die Änderungen betreffen allerdings zahlreiche Bereiche des CMS. Darunter sind beispielsweise einige Anpassungen an den Code-Editoren und zwei Bugfixes an der Implementierung des REST-APIs. Auch am Filesystem wurde gearbeitet; die meiste Aufmerksamkeit erhielt aber die Customization, die ja ein zentrales Thema für das gesamte 4.9-Release ist. Alle Änderungen können im Changelog nachgelesen werden. Die neue Version steht im Ankündigungspost zum Download bereit. Wie Mel Choyce schreibt, nähert sich die Beta-Phase außerdem dem Ende an: