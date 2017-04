Federated Learning: Machine Learning auf dem Mobile Device

Federated Learning ermöglicht Mobiltelefonen das kooperative Lernen eines geteilten Vorhersagemodells, während alle Trainingsdaten auf dem Device verbleiben.

Auf diese Weise muss Machine Learning nicht länger auf die Cloud zurückgreifen. Das ist ein wichtiger Meilenstein, da bislang nur lokale Modelle (wie das Mobile Vision API) Vorhersagen auf mobilen Devices durchführen konnten. Nun schafft es aber das Modelltraining selbst aufs Device.

Federated Learning kann man sich im Prinzip wie folgt vorstellen: Dein Device lädt das aktuelle Modell herunter, verbessert es dank des Lernens der Daten auf dem Telefon und fasst die Änderungen als kleines Update zusammen. Nur dieses Update wird verschlüsselt an die Cloud geschickt, wo es sofort mit anderen Updates gemittelt wird, um das geteilte Modell zu verbessern. Die gesamten Trainingsdaten bleiben auf deinem Gerät, keine individuellen Updates werden in der Cloud gespeichert.

Diese neue Art des Machine Learnings ermöglicht klügere Modelle, geringere Latenzen und niedrigeren Energieverbrauch. Zudem bringt der Ansatz einen weiteren Vorteil: Das verbesserte Modell auf dem Telefon kann direkt genutzt werden und so personalisierte Erlebnisse bieten.

Applying Federated Learning requires machine learning practitioners to adopt new tools and a new way of thinking: model development, training, and evaluation with no direct access to or labeling of raw data, with communication cost as a limiting factor.