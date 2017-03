Guetzli: Google stellt neuen Kompressionsalgorithmus vor

Guetzli soll Webseitenbetreibern und -nutzern das Leben leichter machen: Denn Webseiten, die schneller laden und weniger Daten verbrauchen, will jeder. Dafür hat Google jetzt den JPEG-Encoder Guetzli bereitgestellt, der qualitativ hochwertige Bilder mit einer um bis zu 35 Prozent geringeren Dateigröße als etwa libjpeg erzeugt.

Der JPEG-Encoder Guetzli ermöglicht eine bessere und schnellere User Experience im Web, indem er kleinere JPEG-Dateien erzeugt. Diese bleiben dabei aber stets mit den gängigen Browsern, Bildverarbeitungsapplikationen und dem JPEG-Standard kompatibel. Praktisch gesehen gleicht Guetzli dem bekannten Zopfli-Algorithmus, der kleinere PNG- und gzip-Dateien ohne Formatverlust erstellt. Von bekannten Kompressionstechniken wie RAISR oder WebP unterscheidet sich Guetzli dadurch, dass keinerlei Änderungen an Client und Ökosystem nötig sind.

Guetzli nutzt zur Verkleinerung der Bilder die sogenannte Quantisierung – das bedeutet, dass hierbei ein optischer Qualitätsverlust erzeugt wird. Das ist allerdings auch bei anderen JPEG-Encodern der Fall. Für diesen Optimierungsprozess setzt Guetzli auf Butteraugli, eine Metrik zur Wahrnehmungsdistanz.

We reach a 29-45% reduction in data size for a given perceptual distance, according to Butteraugli, in comparison to other compressors we tried.