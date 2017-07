Auf dem Weg zu PhpStorm 2017.2

Mehr zum Thema Public Previews von PhpStorm 11 und WebStorm 12 stehen zur Verfügung

Nachdem erst vor knapp zwei Monaten die finale Version von PhpStorm 2017.1 erschienen ist, geht die Arbeit an der neuen IDE-Major-Version in die nächste Runde. PhpStorm 2017.2 wird die zweite Version der beliebten JetBrains-Entwicklungsumgebung. Entwickler können dabei bereits jetzt auf viele neue Features, umfangreiche Verbesserungen und zahlreiche Bug-Fixes freuen.

PhpStorm 2017.2 im Überblick PhpStorm 2017.2 Early Access Program

PhpStorm 2017.2 Early Access Program

Der Startschuss für das Early Access Program von PhpStorm 2017.2 ist gefallen.Ab sofort können Entwickler die jeweils aktuellsten EAP-Builds testen und damit die neuen Features und Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen jeweils direkt ausprobieren.

PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.2103 steht zur Verfügung

Das Early Access Program von PhpStorm 2017.2 hat mit der Veröffentlichung des ersten EAP-Builds 172.2103 begonnen. Bereits diese Vorabversion kann mit einigen Neuerungen überzeugen. So bringt der erste EAP-Build gute Neuigkeiten für Nutzer von Docker Compose: PHP-Interpreter auf Basis von Docker Compose werden jetzt unterstützt. Nun müssen nicht länger alle Einstellungen von docker-compose.yml in PhpStorm dupliziert werden.

Des Weiteren kennt PhpStorm jetzt PSR-0/PSR-4-Source-Roots und ihre Namespace-Präfixe sind im Autoload-Bereich in composer.json deklariert. Die neue Integration sorgt dafür, dass PhpStorm Source- und Test-Ordner genau mit der Projektstruktur übereinstimmen.

Zudem ist es nun möglich, PHPUnit-Tests automatisch mit einer bestimmten Verzögerung erneut auszuführen. Auch die PHP-Einstellungen wurden vereinfacht: Alle Einstellungen für Frameworks finden sich jetzt auf einer Seite unter Settings/PHP/Frameworks, die ein einheitliches User Interface aufweist.

Darüber hinaus warnt PhpStorm jetzt vor Feldern, die in __construct zugeordnet, aber nicht innerhalb einer Klasse deklariert sind. Auf diese Weise lassen sich Tippfehler früher feststellen. Daneben gab es noch eine Reihe weiterer Neuerungen und Bug-Fixes, die sich alle im zugehörigen Blogpost nachlesen lassen. PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.2103 steht im Early Access Programm zum Download zur Verfügung.

PhpStorm 2017.2 EAP 172.2273 ist da [Update vom 19.05.2017]

Ab sofort steht mit PhpStorm 2017.2 EAP 172.2273 ein neuer Build zum Testen zur Verfügung. Mit im Gepäck hat die Vorabversion neben einigen Bug-Fixes auch ein paar neue Features. So wurde die Unterstützung für polymorphe Types wie $this , static und parent vollständig überarbeitet. Zudem hebt PhpStorm jetzt jede Verwendung von $this hervor, wenn der Textcursor darauf liegt.

Des Weiteren gibt es eine Reihe neuer Formatierungsoptionen: neue Klammeroptionen für das if-Statement, eine gesonderte Option für die Klammersetzung für Closures und eine neue Option zum Erzwingen eines Zeilenumbruchs nach einem PHP-Opening-Tag. Außerdem wird ab sofort SSH-Agent unterstützt. Ausführliche Informationen finden sich im zugehörigen Blogpost sowie in den Release Notes.

PhpStorm 2017.2 EAP 172.2465.7 ist erschienen [Update vom 26.05.2017]

Pünktlich im Wochentakt veröffentlicht das Team hinter PhpStorm neue EAP-Builds. Mit PhpStorm EAP 172.2465.7 steht jetzt ein weiterer Build zum Testen zur Verfügung, der einige Neuerungen mit sich bringt.

So gibt es zum einen neue Composer-Actions: Update Dependencies, Install Dependencies und Composer self-update lassen sich jetzt direkt aus der IDE ausführen. Auch die Formatierungsoptionen für Leerzeilen wurden aktualisiert: Zu den neuen Optionen zählen Keep maximum blank lines before }, Keep maximum blank lines after { und Minimum blank lines after a function.

Des Weiteren wurden die Test-Framework-Einstellungen vereinheitlicht – PHPUnit, Behat, PHPSpec und Codeception finden sich nun auf einer einzigen Einstellungsseite. Daneben gab es noch eine Reihe weiterer neuer Features, die sich alle im Blogpost und in den Release Notes nachlesen lassen.

PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.2827 steht bereit [Update vom 08.06.2017]

Mit PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.2827.17 steht ein neuer Early-Access-Preview-Build der kommenden IDE-Version zum Testen bereit. Wie gewohnt bringt der neue Vorab-Build einige neue Features, viele Bug-Fixes und verschiedene Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen mit.

Dazu gehören etwa neue Aktionen zum Erstellen neuer Felder und neuer Methoden für PHP-UML-Diagramme. Außerdem gibt es einige Verbesserungen bei Composer: So bringt der neue EAP-Build die Remove-Dependency-Aktion mit, die im Manage-Dependency-Dialog bereit steht.

Ebenso erlaubt das Change-Signature-Refactoring nun das Hinzufügen oder Modifizieren des Return Types von Methoden/Funktionen, wenn PHP 7.0+ genutzt wird. Außerdem wird das im vorigen Test-Build hinzugefügte Feature zum Konfigurieren der genutzten PHP-Extensions erweitert. Hier wurde nun eine automatische Erkennung von aktivierten/deaktivierten Extensions für den ausgewählten PHP-Interpreter hinzugefügt.

Darüber hinaus bringt EAP-Build 172.2827 einige weitere Neuerungen, die in den Release Notes übersichtlich zusammengefasst sind. Er steht im Early Access Program zum Download zur Verfügung.

PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.2953.13 steht bereit [Update vom 16.06.2017]

Ab sofort steht mit PhpStorm 2017.2 EAP 172.2953.13 ein neuer Build zum Testen zur Verfügung. Die Vorab-Version hat neue Features, Bug-Fixes und Verbesserungen für PHP und das Web an Bord. Auch die aktuellsten Verbesserungen der IntelliJ-Plattform sind integriert.

Ein im vorigen Test-Build hinzugefügtes Features zum Konfigurieren der genutzten PHP-Extensions wurde dank User-Feedback überarbeitet. Das Feature ermöglicht eine automatische Erkennung von aktivierten/deaktivierten Extensions für den ausgewählten PHP-Interpreter. Build 172.2953.13 bringt hierfür nun ein verbessertes Preferences-UI. Der Button „Sync Extensions with Interpreter” wurde in den „PHP runtime tab“ verschoben und ist nun sichtbarer (Settings | Languages & Frameworks | PHP). Ferner wurde die zuvor hinzugefügte Benachrichtigung “Would you like to detect extensions…?” entfernt.

Als neue Features bringt das Update einerseits Support für CSS-Module. Außerdem wird ab sofort der tslint-language-service (TypeScript Language Server Plugin) unterstützt.

Unter den gefixten Bugs finden sich behobene Fehler wie der des Docker-Plugins bei Deploys nach einem Upgrade auf Docker for Mac auf Version 17.06.0-rc, ein unsicherer Pfad, den der Installer in der Windows-Registry erzeugt hat, die falsche Detection von ungenutzten ES6-Imports sowie eine ganze Reihe von TypeScript-bezogenen Bugs.

Alle weiteren Fixes und Neuerungen sind in den Release Notes übersichtlich zusammengefasst. Der Build steht im Early Access Program zum Download zur Verfügung.

PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.3095 verfügbar [Update vom 22.06.2017]

Mit PhpStorm 2017.2 EAP 172.3095 steht ein neuer Testbuild der kommenden IDE-Version zur Verfügung. Einmal mehr werden darin einige neue Features implementiert; zudem bringt das Update verschiedene Bug-Fixes und Verbesserungen mit. So gibt es etwa eine neue Formatierungs-Option für den Null-Coalsescing-Operator ?? . Außerdem gab es Verbesserungen beim TypeScript- und JavaScript-Support. Alle Änderungen lassen sich entweder dem Ankündigungspost von Maxim Kolmakov oder den Release Notes entnehmen. EAP-Build 172.3095 steht im Early Access Program zum Download zur Verfügung.

PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.3198 erschienen [Update vom 28.06.2017]

Rund eine Woche nach der Veröffentlichung des letzten EAP-Builds von PhpStorm 2017.2 geht das EA-Programm der kommenden IDE-Version mit Build 172.3198 in die nächste Runde. Auch dieses Mal gibt es wieder einige neue Features, Bug-Fixes und Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen.

Dazu gehört etwa die Vereinfachung der Projekt-Konfiguration mithilfe eines neuen Features bei der Composer-Integration. Es erkennt die benötigte PHP-Version aus der composer.json-Datei und stellt das PHP Language Level in PhpStorm entsprechend ein. Außerdem erlaubt „Extract Constant Refactoring“ nun die Nutzung des in PHP 7.1 eingeführten Sichtbarkeitslevels für Konstanten. Darüber hinaus wurde mit Statement has empty block eine neue Inspektion eingeführt, mit der sich irrtümlich gesetzte Semikolons nach foreach -, while – oder if -Statements sowie leere Statements auffinden lassen.

Alle Änderungen sind wie immer in den Release Notes zusammengefasst; PhpStorm 2017.2 EAP-Build 172.3198 steht im Early Access Program zum Download zur Verfügung.

PhpStorm 2017.2 Public Preview verfügbar [Update vom 06.07.2017]

Das finale Release von PhpStorm 2017.2 rückt immer näher. Aktuell steht die Public Preview der neuen IDE-Version zum Testen bereit und bringt zahlreiche neue Features und Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen mit. So gibt es etwa neue Composer-Aktionen, umfangreiche Verbesserungen beim PHP Language Support und verbessertes PHP-Formatting. Außerdem können nun PHPUnit-Tests automatisch ausgeführt werden; zudem gibt es jetzt einheitliche Test-Framework-Settings.

Darüber hinaus bringt PhpStorm 2017.2 auch umfangreiche Verbesserungen beim Support von Web-Technologien wie webpack, JavaScript und TypeScript. Ebenso stehen Verbesserungen bei der Versionskontrolle und beim HiDPI-Suppor. Alle Änderungen können im zugehörigen Blogpost sowie auf der What’s-New-Seite nachgelesen werden. Die Public Preview der neuen IDE-Version steht auf der Produktseite sowie als Update in der JetBrains-Toolbox-App zum Download zur Verfügung.