WebStorm 2017.1 – Alles zur neuen WebStorm-Version

WebStorm 2017.x geht in die erste Runde. Mit dem Early Access Program von WebStorm 2017.1 hat die Arbeit am ersten Major-Update für die beliebte IDE aus dem Hause JetBrains begonnen – und bereits der erste EAP-Build kann sich in Sachen Features sehen lassen!

Erst vor wenigen Wochen ist WebStorm 2016.3 erschienen, nun steht bereits die erste Version für die beliebte IDE in 2017 in den Startlöchern. Im Gepäck hat sie erneut zahlreiche Verbesserungen sowie einige neue Features, die die Arbeit mit WebStorm vereinfachen sollen. In diesem Beitrag halten wir euch künftig über alle Neuerungen und Updates für die neue IDE-Version auf dem Laufenden.

Startschuss für WebStorm 2017.1 EAP gefallen

Der Startschuss für die Arbeit an der neuen und ersten WebStorm-Version für 2017 ist gefallen und die Arbeit am Early Access Program hat begonnen. Bereits der erste EAP-Build bringt viele neue Features und Verbesserungen mit sich, die für ein einfacheres Arbeiten mit der IDE sorgen sollen.

Schon der erste EAP-Build von WebStorm 2017.1 kann sich in puncto Features sehen lassen. So stehen darin eine ganze Reihe Verbesserungen und Neuerungen zur Verfügung – etwa die verbesserte Testing-Experience. So lassen sich Mocha-Tests mit dem neuen Run-Icon auf dem Gutter einfacher ausführen. Auch die neue „Go to test“-Action ermöglicht ein schnelles Navigieren von einer Datei zu einer ähnlichen Testdatei.

Des Weiteren bringt WebStorm eine Integration mit dem Angular-Language-Service, der die Code-Analyse und -Vervollständigung für Angular-TypeScript-Projekte verbessern soll. Nutzer sollten beachten, dass mindestens Angular 2.3.1 und TypeScript 2.0.10 zum Einsatz kommen, da es sonst zu Problemen mit dem Dienst kommen kann.

Auch die Arbeit mit Linters wurde verbessert: So ist ab sofort in einem Projekt mit ESLint, TSLint, JSCS oder Stylelint automatisch das Error-Highlighting eingeblendet. Zudem unterstützt WebStorm jetzt Emojis im Editor sowie Do-Expressions in ECMAScript und auch Zero-Latency Typing ist standardmäßig aktiviert.

Alle Neuerungen sind im Issue-Tracker sowie dem Ankündigungspost von Ekaterina Prigara zusammengefasst. Build 171.1834.8 steht im Early Access Program zum Testen zur Verfügung; ein aktives Abonnement ist hierfür nicht nötig.