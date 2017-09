WebStorm 2017.3 – Alles rund um die neue WebStorm-Version

Mehr zum Thema PhpStorm 2016.1.1 und WebStorm 2016.1.2 stehen zur Verfügung

WebStorm 2017.x geht in die dritte Runde. Rund zwei Monate nach dem Release der Vorgängerversion WebStorm 2017.2 ist der Startschuss für das Early Access Program des dritten großen IDE-Updates des Jahres gefallen. Im Folgenden werden wir wie gewohnt über die neuen Features, Verbesserungen und kommende Updates berichten.

WebStorm 2017.3 Early Access Program

Die ersten Test-Builds sind im Early Access Program der neuen Version der Entwicklungsumgebung erschienen. Am einfachsten lassen sich die neuen EAP-Builds über die Toolbox-App installieren; alternativ gibt es aber natürlich auch immer eine klassische Download-Möglichkeit. Los geht es mit EAP-Build 173.2290.2.

Das Early Access Program im Überblick EAP-Build 173.2290.2

EAP-Build 173.2290.2 steht zur Verfügung

Die erste Vorabversion des kommenden IDE-Updates hat bereits zahlreiche Neuerungen im Gepäck. Dazu gehören etwa Verbesserungen in puncto Refactoring. So steht einerseits das neue Extract type alias-Refactoring zur Verfügung, mit dem ein Alias für einen komplexen Type in TypeScript erstellt werden kann. Ebenso können Type-Aliase in das Interface im TypeScript-Code konvertiert werden; zudem wurde das Change-Signatur-Refactoring verbessert.

Verbesserungen gibt es auch beim Support von Vue.js. So werden ab sofort schließende geschweifte Klammern automatisch in den Templates hinzugefügt. Genauso funktionieren die Code Completion und die Navigation zur Definition nun für Props, Properties im Data-Object sowie für computed Properties und Methoden.

Außerdem bringt die neue WebStorm-Version die Möglichkeit, APIs aus der IDE heraus zu testen. Dieser neue editor-basierte REST-Client soll insbesondere dabei helfen, die Einschränkungen des bestehenden REST-Clients zu umgehen und das Testing und Debugging von Webdiensten vereinfachen.

Darüber hinaus lassen sich künftig Code-Styles aus den ESLint- und TSLint-Konfigurationen importieren. Ebenso wurden zahlreiche Bug-Fixes vorgenommen, die in den Release Notes übersichtlich zusammengefasst sind.