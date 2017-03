Firefox 52 mit WebAssembly-Support erschienen

Bereits im Vorfeld des Releases von Firefox 52 hat das Mozilla-Team einige der Highlights der neusten Firefox-Version vorgestellt. Im Gepäck hat das Firefox-Update etwa Support für WebAssembly, CSS Grid und die async-/await-Keywords aus der aktuellen Version des JavaScript-Standards ECMAScript, ECMAScript 2017. Im Mozilla-Entwicklerblog hat Dan Callahan die neuen Features ausführlich vorgestellt.

Neue Standards, Performance-Verbesserungen, bessere Features für Designer und neue Tools für die Entwicklung – es sind spannende Zeiten für das Web und die Webentwicklung, sagt Callahan in seinem Blogpost. So bringt Firefox 52 Support für eine Reihe neuer Features mit sich, an denen teils seit Jahren gearbeitet wurde und die die User Experience deutlich verbessern sollen.

Dazu gehört etwa die Unterstützung des neuen Binärkompilers WebAssembly. WebAssembly soll in Zukunft überall dort zum Einsatz kommen, wo aktuell mit JavaScript gearbeitet wird und insgesamt für eine deutlich bessere Performance sorgen. Kompiler wie etwa der von Mozilla entwickelte Kompiler Emscripten können auf WebAssemblys virtuelle Architektur zugreifen und ermöglichen so die Ausführung von portierbarem C/C++-Code im Web – und das mit einer fast nativen Performance. Neben C/C++ unterstützen aktuell auch Rust und LLVM den neuen Binärkompiler. Außerdem ist WebAssembly mit JavaScript interoperabel. Dazu sagt Callahan:

Thanks to its speed and easy interoperability with JavaScript, tasks which were previously too demanding or impractical for the web are now within reach.