SHA-1 ist unsicher – das verrät uns ein aktueller Tweet. Kurze Meldungen sind unsere Sache zwar eigentlich nicht – aber das hier ist zu spannend, um es in einer anderen Meldung untergehen zu lassen.

Es ist vollbracht – und ein gewisser Stolz wohnte der Ankündigung von Elie Bursztein inne:

I am very happy to announce that we found the first SHA1 collision – https://t.co/g7CoYutiIG … #security #TLS #SHA1 #SHAttered

— Elie Bursztein (@elie) 23. Februar 2017