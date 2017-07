BASTA! 2017 – Noch bis heute anmelden und sparen!

Die BASTA! wird 20! Die große Jubiläumskonferenz findet vom 25. bis 29. September 2017 in Mainz statt. Wer sich noch bis heute, 6. Juli, anmeldet, kann kräftig sparen.

Mehr zum Thema BASTA! 2017 – nur noch bis heute rabattierte Tickets für die Jubiläumskonferenz sichern

Jedes Jahr wieder gehört die BASTA! zu den Pflichtterminen für Entwickler und Softwarearchitekten. Schon seit 20 Jahren liegt der Fokus der BASTA! auf C#, dem .NET-Framework und Webtechnologie sowie modernem JavaScript mit TypeScript, Angular und node.js. Azure, Docker und DevOps erweitern das stets aktuelle Themenfeld. Die BASTA! bietet eine einmalige Expertendichte, die hohe Aktualität sowie ausgeprägte Praxisrelevanz garantiert und ihren Teilnehmern so ein einmaliges Konferenzerlebnis beschert.

Wir feiern 20 Jahre BASTA!

Die diesem Herbst wird die BASTA! 20 und das wollen wir mit Ihnen feiern. 1997 als BASic TAge gestartet, hat sich die BASTA! in zwei Jahrzehnten zur größten unabhängigen, deutschsprachigen Konferenz rund um Microsoft-Technologien entwickelt und ist in dieser Zeit zu einer festen Größe im Jahresplan vieler Entwickler geworden.

Wir laden alle unsere Teilnehmer, Sprecher, Partner und Veteranen zur großen Oktoberfest-Feier am Dienstagabend der BASTA! 2017 in Mainz zu unterhaltsamen Rückblicken auf die 20-jährige BASTA!-Geschichte ein. Sie dürfen sich bei kulinarischen Genüssen und einem gepflegten Bier auf ein Wiedersehen mit Sprechern und Partnern der ersten Stunden freuen.

BASTA! 2017 – die Key Facts

Die Konferenz:

130+ Workshops, Sessions und Keynotes

Workshops, Sessions und Keynotes 80+ Internationale Speakers und Experten

Internationale Speakers und Experten Oktoberfest-Gala : Rückblick auf 20 Jahre wegweisende BASTA! Innovationen mit Musik, Essen und Getränken

: Rückblick auf 20 Jahre wegweisende BASTA! Innovationen mit Musik, Essen und Getränken Jubiläums Goodies: Neben den zahlreichen Specials kehren auch die beliebten BASTA! Tassen zurück

Power Workshops am 25. & 29. September:

Die Programm-Highlights der BASTA! 2017 im Überblick

Wer sich bis kommenden Donnerstag, 6. Juli, noch anmeldet, sichert sich nicht nur ein Ticket für die Jubiläumsausgabe der BASTA!, sondern kann dabei auch noch kräftig sparen!

Wie immer beginnt und endet die BASTA!-Woche am Montag (25. September) und am Freitag (29. September) mit den ganztägigen Power Workshops. Dieses Jahr können Sie Ihr Wissen unter anderem zu den Themen Sicherheit, .NET-Zukunft, Xamarin, TypeScript und Cross-Plattform-Entwicklung in Praxis-Workshops vertiefen.

In der Hauptkonferenz sorgen auch in diesem Jahr die Special Days der BASTA! 2017 für gebündeltes Wissen. Sie bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, direkt auf einen Blick alle Aspekte ihres Spezialgebiets abzudecken. Das Themenspektrum der Special Days reicht von C# und Web Development bis hin zu Agile und TFS.

Der Modern Business Applications Day am Konferenz-Dienstag (26. September) vereint die Bereiche .NET, Angular und TypeScript. Einen neuen Special Day bietet der Konferenz-Mittwoch (27. September): der Architecture Day wird sich mit den vielfältigen Architekturherausforderungen einer offenen IT-Welt befassen. Der Mittwoch bietet außerdem den Xamarin Day für eine intensive Auseinandersetzung mit der Entwicklung für iOS, Android und Windows.

Vom 26. bis 28. September erwartet die Konferenzbesucher eine breit aufgestellt Expo etablierter Unternehmen der IT-Industrie, die das Vortrags-Programm der BASTA! 2017 begleitet. Zudem bieten verschiedene Abendveranstaltungen den Teilnhemern die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk auszubauen und sich mit Konferenz-Sprechern, Vertretern der Industrie sowie anderen Teilnehmern zu aktuellen Themen auszutauschen. Ein ganz besonderes Event wird dabei die 20 Jahre-BASTA!-Jubiläumsfeier am Dienstagabend sein (26. September).

Noch bis 6. Juli anmelden und sparen!

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich noch bis heute, 6. Juli anmeldet, profitiert von unseren Frühbucherpreisen!