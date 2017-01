Mehr zum Thema Buchtipp: C# 6 mit Visual Studio 2015

Zurzeit geht es im Microsoft-Universum wieder einmal heiß her: Das zweite Update von Windows 10, das Creators Update, rückt immer näher und soll im April 2017 erscheinen. Außerdem wird fleißig am .NET Standard 2.0 gearbeitet, der zwischen .NET Core und dem klassischen .NET-Framework Kompatibilität schaffen soll. Entwickler müssen sich angesichts dieser rasanten Entwicklungen ganz schön ins Zeug legen, um mitzuhalten und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Daher lohnt sich ein Blick auf das anstehende Programm der BASTA! Spring 2017, die vom 20. bis 24. Februar in Frankfurt stattfinden wird.

BASTA! Spring-Programm-Highlights im Überblick

Wer sich noch bis Donnerstag, 19. Januar, anmeldet, kann nicht nur kräftig sparen, sondern die Microsoft-Welt aus allen Facetten kennenlernen: Das Vortragsprogramm der BASTA! Spring 2017 zeigt relevante Entwicklungen im Bereich der Microsoft- und Web-Technologien und blickt natürlich auch auf zukünftige Trends.

Wie immer beginnt und endet die BASTA! Spring am Montag (20. Februar) und am Freitag (24. Februar) mit den ganztägigen Power Workshops. Hier können Interessierte ihr Wissen in der Praxis ausbauen und vertiefen. Dieses Jahr stehen die Themen Continuous Integration, .NET-Zukunft, Cross-Plattform-Entwicklung und viele weitere Topics auf dem Programm.

Für gebündeltes Wissen sorgen daneben die Special Days der BASTA! Spring. Hier haben Konferenzbesucher die Möglichkeit, direkt auf einen Blick alle Aspekte ihres Spezialgebiets abzudecken: das Themenspektrum reicht von Web Development und C# bis hin zu Agile und Universal Apps.

Die Bereiche .NET, Angular 2 und TypeScript werden unter anderem Thema des Modern Business Applications Day am Konferenz-Dienstag (21. Februar) sein. Ein weiterer Special Day am Konferenz-Donnerstag (23. Februar) ist der Data Access Day, der sich den Herausforderungen des Datenzugriffs in der Welt von .NET Core stellt.

Begleitend zum Vortrags-Programm der BASTA! erwartet die Teilnehmer vom 21. bis 23. Februar außerdem eine breit aufgestellte Expo etablierter Unternehmen der IT-Industrie. Im Rahmen verschiedener Abendveranstaltungen haben die Teilnehmer zudem die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk auszubauen und sich mit Konferenz-Sprechern, Vertretern der Industrie sowie anderen Teilnehmern zu aktuellen Themen auszutauschen.

Jetzt anmelden und kräftig sparen

Doch das Beste kommt erst noch: Wer sich noch bis Donnerstag, den 19. Januar, anmeldet, kann bis zu 450 Euro mit den Frühbucherpreisen sparen.

Alle weiteren Infos zur BASTA! finden sich unter www.basta.net.