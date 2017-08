Das DevOps-Inselbuch für .NET-Entwickler

Wer heute Software entwickelt, in Betrieb nimmt, verkauft oder einsetzt, steht gleich vor mehreren Herausforderungen: verkürzte Lieferzeiten, schnellere Wechsel der Funktionalität und deutlich gesteigerte Qualitätsansprüche bei den Kunden. Der Druck am Markt steigt mit dem digitalen Wandel in allen Branchen. Wenn man auf diese Anforderungen mit herkömmlichen Methoden nicht mehr antworten kann, sind neue Ansätze nötig. Die bereits in vielen Unternehmen erfolgreich erprobte Herangehensweise ist hier der DevOps-Ansatz. Durch die enge Verzahnung von Entwicklung und IT-Betrieb sowie dem Einsatz von DevOps-Methoden und Technologien ist es möglich, regelmäßig, schnell und zuverlässig zu liefern. Damit ist DevOps heutzutage für ausnahmslos alle Softwareprojekte relevant.

Der Wandel zu DevOps

Das kostenloses E-Book rund um das Thema DevOps wird als gemeinsames Projekt des Windows Developer, der Autoren Uwe Baumann und Thomas Schissler von der artiso solutions GmbH und Microsoft Deutschland zur Verfügung gestellt. Es stellt in sieben handlichen Kapiteln einen praktischen Einstieg in das DevOps-Mindset und die Umsetzung vor.

Sie werden sehen, dass DevOps ein Kulturwandel ist, den man nur zusammen mit Kollegen und Partnern umsetzen kann. Er passiert im offenen Austausch und immer wieder in neuer Form. Thomas Schissler und Uwe Baumann haben ihr Wissen in zahlreichen Projekten gesammelt, in Sessions auf der BASTA! diskutiert und dann in eine Artikelserie für den Windows Developer gepackt. Daraus resultiert praxiserprobtes Erfahrungswissen, das Sie jetzt praktisch in diesem E-Book zusammengefasst nachvollziehen können.

Und dabei folgen die Autoren einem einfachen Leitgedanken:

DevOps selbst ist kein klares Ziel, das man irgendwann erreichen wird oder auch nicht, sondern ein ständiger Verbesserungsprozess. Nach unserer Definition machen Unternehmen bereits dann DevOps, wenn sie beginnen, ihre Releasezyklen zu verkürzen und die damit einhergehenden Herausforderungen systematisch angehen.

