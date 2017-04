Microsoft veröffentlicht TypeScript 2.3 Release Candidate

Mehr zum Thema Gerüchte zum Skydrive Music Player

Zunächst wird der TypeScript 2.3 RC für Visual Studio 2015 verfügbar sein, Support für VS 2017 ist aktuell in Arbeit. Weitere Editoren werden mit der nächsten Vollversion Support erhalten. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, dass neuere Versionen von TypeScript auch in Visual Studio Code und Sublime Text 3 aktiviert werden.

Neu: Die --strict -Option

Das Typensystem von TypeScript ist standardmäßig eher nachsichtig. Es hat Optionen, die verschiedene Strictness-Level zulassen, und üblicherweise wird ein neues Projekt mit den striktesten Einstellungen begonnen. Da nun der Compiler mittlerweile eine Vielzahl an Optionen bietet, die Anwender kennen müssen, führt TypeScript 2.3 zur Vereinfachung die --strict flag ein. Sie ist eine implizite Freigabe für die verschiedenen Strictness-Optionen und kann manuell angepasst werden.

Downlevel Generator & Iterator Support

Vor TypeScript 2.3 hatte es bei der Ausrichtung auf ES3 und ES5 keinen Support für Generators gegeben. Die neue --downlevelIteration flag bietet Nutzern die Option für General-Iterator und Generator-Support. Dadurch wird es wesentlich einfacher, Bibliotheken wie beispielweise redux-saga zu nutzen, die den Support für Generators voraussetzen.

Async Generators & Iterators

Der Release Candidate von TypeScript 2.3 hat außerdem Support für Async Generators und Async Iterators im Gepäck. Bei Async Iterators handelt es sich um ein anstehendes ECMAScript-Feature, das Iterators erlaubt, Ergebnisse asynchron zu liefern.

Detaillierte Infos zu allen neuen Features stehen auf dem TypeScript-Blog bereit. Dort findet sich auch der Hinweis darauf, dass das Major-Release von TypeScript 2.3 noch im April kommen wird.