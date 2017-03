Microsoft veröffentlicht Windows 10 Creators Update ISO-Downloads

Mehr zum Thema Windows 10 Creators Update SDK und Visual Studio 2017 Update Preview veröffentlicht

Nachdem vor einigen Tagen die ISO-Downloads des Windows 10 Creators Update Preview Build 15063 veröffentlicht wurden, steht Insidern nun auch das Windows 10 SDK mit derselben Versionsnummer zur Verfügung.

Windows 10 Creators Update Roll-Out am 11. April

Laut einer Ankündigung auf dem Windows Blog vom Mittwoch soll am 11. April der Startschuss für das schrittweise Roll-Out des Windows 10 Creators Update fallen. Offenbar wird das Update zuerst für Desktop-Nutzer verfügbar sein, „aber andere Versionen werden nach und nach ausgerollt.“ Ein genaues Datum ist bisher nicht offiziell und auch nur schwer abschätzbar, da Microsoft sich in der Hinsicht in der Vergangenheit als eher unzuverlässig gezeigt hat. Das erste Feature-Update (Build 1511) für Windows 10 beispielweise erhielten Desktop-Nutzer im November, die mobile Version hingegen wurde erst im März des folgenden Jahres veröffentlicht.

Windows 10 SDK Build 15063 verfügbar

Außerdem zum Download bereit ist der Windows 10 SDK Build 15063. Zwar ist die Version offiziell als Insider Preview deklariert, da es sich aber bei dem Build mit der Versionsnummer 15063 um die RTM-Version des Updates handelt, kann angenommen werden, dass es sich bei dem neuen SDK-Build ebenfalls um den RTM-Build handelt.