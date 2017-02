Veränderung in der IT – notwendiges Übel oder Chance?

Veränderung gehört in der IT zur Normalität, aber nicht immer passiert sie so schnell wie im Moment – gerade auch im Microsoft-Umfeld. Was macht man, wenn die Möglichkeiten zur Veränderung wachsen, wie erkennt man die Notwendigkeit, die Veränderung mitzugehen, und wie verändert man sich als Entwickler und Unternehmen überhaupt?