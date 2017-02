Windows 10 Insider Preview Build 15025 für PC erschienen

Wie gewohnt hat Windows-Insider-Chefin Dona Sarkar eine knappe Woche nach dem Release von Windows 10 Insider Preview Build 15019 eine neue Preview für das Creators Update vorgestellt. Der neue Build trägt die Nummer 15025 und steht ab sofort für Insider im Fast Ring zur Verfügung – allerdings nur für Nutzer der Desktop-Version des Betriebssystems, und auch das mit Einschränkungen.

Bei Windows 10 Insider Preview Build 15025 handelt es sich um den ersten Build für den zweiten Creators Update Bug Bash, der am Freitag, dem 03.02., startet. Allerdings dürfen sich nicht alle Windows-Nutzer über das Update freuen: Aufgrund eines Bugs läuft der neue Build nicht auf 32-Bit-Versionen von Windows 10. Da aber die meisten Insider 64-Bit-Systeme nutzen, hat man sich trotzdem zu einem Release entschlossen. Ende der Woche sollen dann die ISO-Dateien erscheinen, mit denen 32-Bit-Insider ebenfalls updaten können.

Auch Nutzer von Windows 10 Mobile gingen wieder einmal leer aus: Hier ist ebenfalls ein Bug aufgetaucht, der den Mobile-Build für den Bug Bash blockiert. Dona Sarkar gibt allerdings keine weiteren Informationen darüber, ob und wann ein neuer Windows 10 Mobile Build für Windows Insider erscheint.

We are investigating a bug that’s blocking the Mobile build #WindowsInsiders for the bug bash. More details as we know more.

— Dona ✈️#NXTA (@donasarkar) 1. Februar 2017