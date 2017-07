XAML-Tipp: So funktionieren animierte GIFs in XAML

In der Kolumne „XAML Expertise“ präsentiert Gregor Biswanger nun schon seit fünf Jahren Top-How-tos zum Thema XAML. Einsteiger und fortgeschrittene XAML-Experten sollen hier durch geballtes Wissen gesättigt werden. Heute gibt es folgende Expertise: „XAML: So funktionieren animierte GIFs in XAML“.