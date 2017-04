XAML-Tipp: WPF – Das Top-Tabsteuerelement Dragablz

Mehr zum Thema XAML-Tipp: XAML – Zeilenumbruch im Text

Das Standard-Tabsteuerelement aus WPF bietet nicht gerade viel an Funktionalität. Als guter Vergleich dienen die Tabs moderner Webbrowser. So kann ein Tab nicht via Drag and Drop zu einem eigenen Fenster gezogen werden, auch das Verschieben der Tabs innerhalb des Hauptfensters funktioniert nicht. Das Open-Source-Projekt Dragablz löst dieses Problem und bietet ein kostenloses Tabsteuerelement mit allen soeben erwähnten Features sowie vielen weiteren. Eine zusätzliche Besonderheit ist die einfache Integration vorhandener UI-Frameworks, die bereits bei XAML Expertise vorgestellt wurden. Dazu zählen beispielsweise MahApps.Metro oder Material Design in XAML Toolkit.

Die Installation findet wie üblich über NuGet statt. Zu finden ist das kostenlose Tabsteuerelement unter „Dragablz“. Der Einstieg und der Einsatz sind auch spielend einfach: So baut Dragablz auf das Standard-TabControl auf und erweitert es nur um die fehlenden Features. Es kann daher so implementiert werden, wie man es bereits gewohnt ist. Der einzige Unterschied ist der Name TabablzControl und ein zusätzlicher InterTabController. Listing 1 zeigt mit nur wenigen Zeilen Code, wie ein Tabsteuerelement mit webbrowserähnlicher Tabfunktionalität bereitgestellt wird. Abbildung 1 veranschaulicht, wie aus zwei Tabs ein eigenes Fenster gezogen wurde.

<Window x:Class="DragablzSample.MainWindow" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:dragablz="http://dragablz.net/winfx/xaml/dragablz" mc:Ignorable="d" Title="Dragablz Sample" Height="350" Width="525"> <Grid> <dragablz:TabablzControl Margin="8"> <dragablz:TabablzControl.InterTabController> <dragablz:InterTabController /> </dragablz:TabablzControl.InterTabController> <TabItem Header="Tab No. 1" IsSelected="True"> <TextBlock>Hello World</TextBlock> </TabItem> <TabItem Header="Tab No. 2"> <TextBlock>We Have Tearable Tabs!</TextBlock> </TabItem> </dragablz:TabablzControl> </Grid> </Window>